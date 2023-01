News

Cinema Pamela Anderson: “Vidi Nicholson fare sesso a 3” Nel suo ibro di memorie, Pamela Anderson ha raccontato di aver visto Jack Nicholson fare sesos a 3 nella villa di Playboy Di Matteo Furina -

Condividi l'articolo Il 31 gennaio nelle librerie arriverà Love, Pamela, libro di memorie scritto da Pamela Anderson. Variety ha ottenuto un estratto esclusivo nel testo nel quale si parla di una delle celeberrime notti brave vissute nella villa di Playboy a Los Angeles nella quale l’attrice di Baywatch si imbattè in un Jack Nicholson davvero molto indaffarato insieme a due “belle donne” in un bagno. Stavano ridacchiando e baciandosi contro il muro, scivolando l’uno sull’altra – scrive Pamela Anderson. Sono passata per usare lo specchio, chinandomi sul lavandino per aggiustare il lucidalabbra. Stavo cercando di non guardare, ma non ho potuto trattenermi e ho catturato il suo sguardo nel riflesso. Immagino che questo lo abbia portato al traguardo, perché ha fatto un rumore strano, ha sorriso e ha detto: “Grazie, cara”

Ripensando a quella notte, la Anderson ha detto che era strano essere circondato da così tante persone incredibili.

Era solo completa libertà. Era pieno di artisti, filantropi, intellettuali, cavalieri, belle donne. È stata davvero un’esperienza.

Variety ha pubblicato quest’estratto pochi giorni dopo un altro, nel quale Pamela Anderson ha raccontato di un comportamento non proprio esemplare tenuto da Tim Allen sul set della sit-com Quell’uragano di papà.

Il primo giorno delle riprese, sono uscita dal mio camerino e Tim era nel corridoio in vestaglia – ha scritto Pamela Anderson. Ha aperto la sua vestaglia e si è mostrato velocemente, completamente nudo sotto. Ha detto che era giusto, perché mi aveva visto nuda. “Ora siamo pari”.

Nel libro l’attrice ha anche criticato la serie Pam & Tommy, show di Hulu che si è concentrato sulla sua relazione con Tommy Lee e sul loro successivo matrimonio negli anni ’90. Durante questo periodo, un loro sex tape è stato rubato e condiviso senza il loro consenso. La Anderson aveva già detto al New York Times di non aver visto la serie, ha detto che gli eventi coperti erano stati “già abbastanza dolorosi la prima volta” e che non aveva voglia di guardare lo show .

È come una di quelle cose che pensi: “Davvero?” Le persone stanno ancora speculando su quella cosa?”

