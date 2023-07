News

Cinema Pamela Anderson, l’ex marito le ha lasciato 10 milioni L'ex marito di Pamela Anderson, Jon Peters, le ha lasciato 10 milioni di dollari nel testamento nonostante siano stati sposati solo 12 giorni Di Matteo Furina -

Condividi l'articolo Il 31 gennaio è arrivato nelle librerie Love, Pamela, libro di memorie scritto da Pamela Anderson nel quale la celeberrima attrice racconta tutta la sua vita e carriera. In uno degli estratti si parla anche ovviamente di Jon Peters, uno degli uomini con cui ha condiviso la vita. I due si conoscevano da oltre 20 anni prima di decidere finalmente di sposarsi nel 2020. Tuttavia, come spesso accade con la Anderson c’è qualcosa di assurdo nella loro storia. L’attrice in seguito ha infatti rivelato di non essere mai stata veramente sposato poiché la cerimonia non era ufficiale. In ogni caso, dopo pochi giorni dal presunto matrimonio, i due hanno deciso di farla finita, anche se lei ha affermato che erano rimasti amici e che non c’erano “rancore“. Peters ha addirittura deciso di lasciarle un mucchio di soldi nel suo testamento. Parlando con Variety, il celebre produttore cinematografico ha rivelato che avrebbe regalato alla sua ex 10 milioni di dollari

Amerò sempre Pamela, sempre nel mio cuore. In effetti, le ho lasciato 10 milioni nel mio testamento. E lei non lo sa nemmeno. Nessuno lo sa. Lo sto solo dicendo per la prima volta con te. Probabilmente non dovrei dirlo. Quindi è per lei, che ne abbia bisogno o no.

Un altro estratto del suo libro, contente una storia relativa a Tim Allen, ha scatenato ancor più scandalo.

Il primo giorno delle riprese [della sit-com Quell’uragano di papà ndr], sono uscita dal mio camerino e Tim era nel corridoio in vestaglia – ha scritto Pamela Anderson. Ha aperto la sua vestaglia e si è mostrato velocemente, completamente nudo sotto. Ha detto che era giusto, perché mi aveva visto nuda. “Ora siamo pari”.

Che ne pensate?

Seguiteci su LaScimmiaPensa