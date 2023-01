News

Cinema Pamela Anderson: “Tim Allen mi fece vedere il pene” Nel su libro di memorie Pamela Anderson ha raccontato di quando Tim Allen le fece vedere il pene sul set di Quell'uragano di papà Di Matteo Furina -

Condividi l'articolo Il 31 gennaio nelle librerie arriverà Love, Pamela, libro di memorie scritto da Pamela Anderson. Variety ha ottenuto un estratto esclusivo nel testo nel quale si parla dell’esperienza dell’attrice fatta sul set della sit-com Quell’uragano di papà nella quale era protagonista Tim Allen. Quella che sarebbe poi divenuta un’autentica icona con la sua partecipazione a Baywatch all’epoca aveva solo 23 anni e, nel libro, racconta di come si sentì a disagio quando il protagonista della serie le mostrò senza consenso il suo pene.

Il primo giorno delle riprese, sono uscita dal mio camerino e Tim era nel corridoio in vestaglia – scirve Pamela Anderson. Ha aperto la sua vestaglia e si è mostrato velocemente, completamente nudo sotto. Ha detto che era giusto, perché mi aveva visto nuda. “Ora siamo pari”.

L’attrice ha detto di aver “riso a disagio” in seguito alla presunta interazione.

Variety riferisce che Allen si stava “presumibilmente” riferendo a quando la Anderson apparve sulla copertina della rivista Playboy nel 1989, quando aveva 22 anni. L’attore ha in ogni caso preso immediatamente le distanze da questa accusa, parlando con il celebre sito.

No, non è mai successo – ha detto. Non farei mai una cosa del genere

Nel libro l’attrice ha anche criticato la serie Pam & Tommy, show di Hulu che si è concentrato sulla sua relazione con Tommy Lee e sul loro successivo matrimonio negli anni ’90. Durante questo periodo, un loro sex tape è stato rubato e condiviso senza il loro consenso. La Anderson aveva già detto al New York Times di non aver visto la serie, ha detto che gli eventi coperti erano stati “già abbastanza dolorosi la prima volta” e che non aveva voglia di guardare lo show .

È come una di quelle cose che pensi: “Davvero?” Le persone stanno ancora speculando su quella cosa?”

