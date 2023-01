News

Cinema Razzie Awards 2022: nomination dei Peggiori Film dell’Anno Sono state pubblicate le nomination relative ai Razzie Awards, i "premi" per le peggiori opere cinematografiche dell'anno Di Matteo Furina -

Condividi l'articolo Come ogni anno, anche in questa stagione dei Premi 2022, durante la quale vengono omaggiati migliori film dell’anno, arrivano puntuali anche i Razzie Awards. Si tratta dell’ormai icoinica cerimonia durante la quale vengono “premiate” tutte le opere più brutte pubblicate durante l’anno. Sono state da poco rese pubbliche le nomination per i vari “premi” che vedono dominare sopratuttto tre film, Pinocchio di Robert Zemeckis, Blonde e Morbius. La cerimonia per scoprire chi trionferà nelle varie categorie si svolgerà, come di consueto, la notte precedente alla cerimonia degl Oscar. In questo caso l’11 marzo 2023. Di seguito tutte le nomination ai Razzie Awards. Peggior FIlm Blonde

Disney’s Pinocchio

Good Mourning

The Moon and The Sun

Morbius

Peggior Attore

Colson Baker (aka Machine Gun Kelly), Good Mourning

Pete Davidson, Marmaduke

Tom Hanks, Disney’s Pinocchio

Jared Leto, Morbius

Sylvester Stallone, Samaritan

Peggior Attrice

Ryan Kiera Armstrong, Firestarter

Bryce Dallas Howard, “Jurassic Park: Dominion”

Diane Keaton, Mack & Rita

Kaya Scodelario, The Moon and The Sun

Alicia Silverstone, Sharks – Incubo dagli abissi

Peggior Remake, Ripoff o Sequel

Blonde

365 giorni – Adesso e Altri 365 giorni

Disney’s Pinocchio

Firestarter

Jurassic World: Dominion

Peggior Attrice non Protagonista

Adria Arjona, Morbius

Lorraine Bracco, Disney’s Pinocchio

Penelope Cruz, Secret Team 355

Bingbing Fan, Secret Team 355 e The Moon and The Sun

Mira Sorvino, Lamborghini: The Man Behind the Legend

Peggior Attore non Protagonista

Pete Davidson, Good Mourning

Tom Hanks, Elvis

Xavier Samuel, Blonde

Mod Sun, Good Mourning

Evan Williams, Blonde

Peggior Scoppia sullo Schermo

Colson Baker (Machine Gun Kelly) and Mod Sun, Good Mourning

Entrambi personaggi della vita reale nella fallace scena della camera da letto della Casa Bianca, Blonde

Tom Hanks e la sua faccia piena di lattice (e il suo accento ridicolo), Elvis

Andrew Dominik e i suoi problemi con le donne, Blonde

365 giorni – Adesso e Altri 365 giorni

Peggior Regista

Judd Apatow, Nella bolla

Colson Baker (Machine Gun Kelly) e Mod Sun, Good Mourning

Andrew Dominik, Blonde

Daniel Espinosa, Morbius

Robert Zemeckis, Disney’s Pinocchio”

Peggior Sceneggiatura

Blonde

Disney’s Pinocchio

Good Mourning

Jurassic World: Dominion

Morbius

Che ne pensate? Quali di questi film merita effettivamente di vincere a questi Razzie Awards?