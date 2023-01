Cinema

10 Film d'Azione da vedere assolutamente nella vita [LISTA] In attesa di vedere The Plane, nuovo film action con Gerard Butler al cinema dal 25 gennaio, eccovi un po' di consigli d'azione imperdibili!

Condividi l'articolo Tra i generi cinematografici più sottovalutati c’è sicuramente quello action, ritenuto da molti puro intrattenimento superficiale e semplicistico. Nei film d’azione, talvolta la trama e lo sviluppo caratteriale dei personaggi sono elementi secondari, oscurati dalla spettacolarità delle scene d’azione, rappresentate da inseguimenti all’ultimo grido, sparatorie, esplosioni, contrasti fisici e acrobazie di ogni tipo. Ciò che caratterizza il genere action è, infatti, un ritmo concitato, in grado di mantenere lo spettatore in uno stato costante di tensione e allarme. E se da un lato questi elementi vengono additati e snobbati, dall’altro è proprio grazie a loro che il cinema ha potuto compiere enormi passi avanti a livello di montaggio, fotografia ed effetti speciali, che stimolano i registi di tutto il mondo a realizzare action sempre più spettacolari.

Ultimo esempio di grande film d’azione da vedere è sicuramente The Plane, con protagonista Gerard Butler in uscita al cinema il 25 gennaio grazie a Lucky Red. Di seguito potete apprezzare il trailer ufficiale:

Gerard Butler, mostro sacro del genere, interpreta Brodie Torrance, pilota che, a causa di una tempesta che danneggia l’aereo, è costretto ad un atterraggio d’emergenza nelle sperdute isole Jolo nelle Filippine. Il territorio cela però insidie inaspettate: i passeggeri vengono infatti presi in ostaggio dai miliziani del posto, che controllano la regione senza alcun controllo del governo locale.

Brodie dovrà quindi appoggiarsi all’aiuto di Louis Gaspare (Mike Colter), prigioniero accusato di omicidio che si trovava sul velivolo per essere estradato. I due sanciranno un’alleanza per salvare i passeggeri e consentire al pilota di tornare a casa dalla sua famiglia…

The Plane è un action di livello: diretto da Jean-Francois Richet, che già abbiamo visto alla regia del dittico Nemico Pubblico N. 1 e del remake di Distretto 13 di John Carpenter, colleziona un film che riporta Gerard Butler ai massimi livelli e che farà felici tutti i fan del genere.

Per arrivare belli carichi a The Plane, abbiamo deciso di consigliarvi un po’ film d’azione che hanno rivoluzionato la storia del cinema, concentrandoci su dieci action da vedere assolutamente per importanza e per qualità di realizzazione. Buona visione!

I predatori dell’Arca perduta (1981), Steven Spielberg

Un action che vira verso l’avventura, è così che potremmo definire l’intera saga di Indiana Jones. Steven Spielberg dirige Harrison Ford nei panni del professor Jones, un archeologo che affronta mille peripezie per scovare antichi manufatti, il tutto condito da una buonissima dose di pura azione.

Indiana Jones e i predatori dell’arca perduta è stato il film evento del 1981, ottenendo grandissimi risultati al botteghino e contemporaneamente un enorme successo da parte della critica e del pubblico, così come i successivi sequel. Un film d’azione da vedere per assistere alla nascita di un’icona assoluta non solo del genere action, ma del cinema in generale!

Rambo (1982), Ted Kotcheff

American actor Sylvester Stallone plays Rambo on the set of First Blood based on the novel by Canadian David Morrell and directed by Ted Kotcheff. (Photo by Sunset Boulevard/Corbis via Getty Images)

Reduce dal Vietnam e scosso dagli orrori della guerra, John Rambo (Sylvester Stallone) è un uomo profondamente addolorato e solo (tutti i suoi compagni di commilitone sono morti), non ha più nulla da perdere se non la sua dignità. Quando, a causa del suo aspetto trasandato, viene scambiato per un vagabondo, deriso e torturato, decide di ribellarsi, dando vita ad un’agognata caccia all’uomo da parte della polizia locale.

Rambo riesce però a sfruttare a suo vantaggio le tecniche di guerriglia, sopravvivenza ed uccisione dei nemici imparate durante la guerra, ottenendo così giustizia. Il contributo di Stallone alla sceneggiatura rese il personaggio di Rambo meno violento e sanguinario; ciò nonostante questo film e i sequel successivamente realizzati sono entrati nell’immaginario collettivo come sinonimo di azione, violenza, vendetta e rivalsa.

Un film d’azione da vedere per innamorarsi di una delle saghe action più longeve di sempre, un cult assoluto guidato da un personaggio a dir poco leggendario.