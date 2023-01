Condividi l'articolo

Questo è un periodo di grandi rivelazioni nella vita di Pamela Anderson. L’attrice di Baywatch sta infatti per arrivare in libreria con un libro di memorie Love, Pamela e su Netflix con un documentario chiamato Pamela, a Love Story. In una delle interviste che sta facendo per promuovere questi due prodotti così personali è stata ospite di Howard Stern dove ha parlato di come sia stanca di sentirsi un “clown del sesso”.

Di solito qualcuno si avvina a me in un ristorante e mi dice: “Raccontami una storia di sesso!” – dice la Anderson. Mi verrebbe solo da dirgli: “Sai, non sono un pagliaccio”. Sono stanca di sentirmi come un clown del sesso