News

Serie TV Percy Jackson: Lance Reddick sarà Zeus nella serie Disney + Rick Riordan ha annunciato chwe Lance Reddick interpreterà Zeus nella prossima serie live action di Percy Jackson Di Matteo Furina -

Condividi l'articolo Sono oramai moltissimi mesi che Percy Jackson, serie adattamento dei libri di Rick Riordan, è in produzione presso Disney Plus. Gran parte del cast, con Walker Scobell nei panni di Percy, Aryan Simhadri nei panni di Grover e Leah Sava Jeffries nei panni di Annabeth, è stato rivelato tempo fa. Mancavano tuttavia due elementi fondamentali del Pantheon greco, Poseidone padre del protagonista e Zeus, padre degli dei. Ebbene lo stesso scrittore ha annunciato questi due fondamentai casting. Toby Stephens, celeberrimo per aver dato il volto al capitano Flint in Black Sails è stato infatti scelto per interpretare il Dio del Mare.

Quando finalmente incontriamo Poseidon verso la fine della prima stagione (proprio come nel libro), Toby è incredibile sullo schermo – ha scritto Riordan. Quando ha pronunciato alcune delle battute iconiche di Poseidon, ho avuto i brividi. E vedendo lui e Walker insieme, puoi assolutamente credere che siano padre e figlio

Accanto a lui, a sedere sul trono più importante dell’Olimpo Lance Reddick, reduce dalla non troppo esaltante esperienza nella serie Netflix di Resident Evil.

In tutti i suoi ruoli, Lance proietta un’aura di autorità e potere che lo rende perfetto per essere il re dell’Olimpo – ha scritto Riordan. Come gli ho detto quando ci siamo incontrati, ha così tanta gravità che potrebbe far perdere l’allineamento ai pianeti, e quando fa sapere il suo dispiacere a Percy Jackson… wow, aspetta di vedere quella scena

Escludendo eventuali scene originali aggiuntive, Poseidone e Zeus appariranno probabilmente solo in un episodio della prima stagione di Percy Jackson. I due appaiono infatti solo nel capitolo 21 di Il Ladro di Fulmini, entrambi operanti con dialoghi minimi ma importanti. L’ultimo terzo dei “Big 3”, Ade, ha un ruolo più pronunciato nel materiale originale della prima stagione. Jay Duplass ha il compito di portare in vita il dio dei morti nello show.

Altri membri del cast di Percy Jackson includono Virginia Kull, Glynn Turman, Jason Mantzoukas, Megan Mullally e Timm Sharp così come Dior Goodjohn, Olivea Morton, Charlie Bushnell, Adam Copeland, Suzanne Cryer, Jessica Parker Kennedy, Lin-Manuel Miranda e Timothy Omundsen.

Che ne pensate di questa scelta di casting?

Seguiteci su LaScimmiaPensa