Videogiochi Uncharted, Naughty Dog ha chiuso con la saga Il co-presidente di Naughty Dog, Neil Druckmann ha confermato a BuzzFeed che la saga di Uncharted è ufficialmente finita Di Matteo Furina -

Condividi l'articolo Uncharted è una delle saghe videoludiche più amate di sempre. Le avventure di Nathan Drake e soci sono entrati nella cultura pop grazie alla sua narrazione avvincente e il suo gameplay solido e divertente. Tuttavia, come tutte le cose belle, anche questa amatissima storia è arrivata alla fine col suo quarto capitolo, Fine di un Ladro, nel 2016. E, sebbene i fan chiedano a gran voce un nuovo capitolo, quella è stata veramente la conclusione dell’avventura. Il co-presidente di Naughty Dog, Neil Druckmann ha ifnatti confermato a BuzzFeed che la saga di Uncharted è ufficialmente finita. Uncharted ha avuto un successo folle – ha detto Druckmann. Uncharted 4 è stato uno dei nostri giochi più venduti ma siamo stati in grado di dare il tocco finale a quella storia e dire che abbiamo chiuso. Stiamo andando avanti.

Alla domanda su una potenziale parte 3 della serie The Last of Us, Druckmann ha notato che spetta a Naughty Dog stessa decidere se voler espandere le storie di Ellie e compagnia, ma al momento è focalizzata sulla creazione di una nuova storia per il multiplayer.

Siamo stati abbastanza chiari sul fatto che il prossimo gioco di Last of Us sarà questa esperienza multiplayer, in cui potrai entrare nel mondo di The Last of Us con il tuo amico e sperimentare la tensione e la brutalità di quel mondo. Avrà una storia nuova di zecca e un cast di personaggi che vivono in un’altra città che non abbiamo ancora visto nel mondo di The Last of Us. Questo sarà un altro capitolo nell’universo di The Last of Us.

Per quanto riguarda una parte 3 dedicata al single player, tuttavia, Druckmann ha continuato:

Il nostro processo è lo stesso che abbiamo fatto quando abbiamo realizzato la parte 2, ovvero se riusciamo a inventare una storia avvincente che contenga questo messaggio e una dichiarazione universale sull’amore, proprio come hanno fatto il primo e il secondo gioco, allora racconteremo quella storia. Se non riusciamo a trovare qualcosa, abbiamo un finale molto forte con la Parte 2 e quella sarà la fine.

