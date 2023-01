News

Serie TV The Last of Us, Bella Ramsey apre ad una seconda stagione Parlando con la BBC, Bella Ramsey ha aperto alla realizzazione di una seconda stagione di The Last of Us Di Matteo Furina -

Condividi l'articolo The Last of Us, serie TV HBO basata sul celeberrimo videogioco di casa Naughty Dog (qui la nostra recensione) è sicuramente il fenomeno televisivo del momento. I primi due episodi hanno ottenuto un gran successo sia di critica che di pubblico, cosa che fa ben sperare per il futuro. Ben 4,7 milioni di spettatori si sono sintonizzati per guardare la premiere di The Last of Us quando è andato in onda su HBO Max il 15 gennaio. Questa cifra rende il primo episodio dell’adattamento del videogioco incentrato sugli zombi il secondo miglior debutto della HBO dell’ultimo decennio dietro House of the Dragon , che ha attirato 9,998 milioni di spettatori quando è stato presentato per la prima volta nell’agosto 2022.

Considerando anche che esiste già un amatissimo secondo capitolo videoludico della saga, in molti si stanno domandando se HBO stia già pensando ad una seconda stagione dello show. Ad alimentare le speranze dei fan è arrivata direttamente la protagonista Bella Ramsey, volto di Ellie che parlando con BBC ha aperto ad una nuova stagione.

Se le persone continuano a guardarea penso che [una seconda serie] sia molto probabile. Dipende dai ragazzi della HBO. Non c’è ancora nulla di confermato, quindi dovremo aspettare e vedere.

Bella Ramsey è affiancata da Pedro Pascal, Gabriel Luna, Anna Torv, Nico Parker, Murray Bartlett e Nick Offerman, oltre a Melanie Lynskey, Storm Reid, Merle Dandridge, Jeffrey Pierce, Lamar Johnson, Keivonn Woodard, Graham Greene, Elaine Miglia, Ashley Johnson e Troy Baker.

The Last of Us si svolge 20 anni dopo la distruzione della civiltà moderna. Joel (Pascal), un sopravvissuto, viene ingaggiato per far uscire di nascosto Ellie, una ragazza di 14 anni, da una opprimente zona di quarantena. Quello che inizia come un piccolo lavoro diventa presto un viaggio brutale poiché i due devono attraversare gli Stati Uniti e dipendere l’uno dall’altro per la sopravvivenza.

