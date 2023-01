Cinema

Serie TV How i met your mother: i 6 momenti più commoventi Abbiamo voluto parlarvi di quelli che per noi sono i momenti più tristi di How i met your mother Di Emilia Mattia De Luca -

Condividi l'articolo How i met your mother è una delle sitcom più amate di sempre che racconta la storia di cinque amici a New York, dal punto di vista di Ted, che nel 2030, sta raccontando ai suoi figli il percorso che lo ha portato a conoscere la loro madre. Un serie che ci ha fatto ridere nel corso di 9 stagioni ma che ci ha fatto vivere anche momenti commoventi e emozionanti lasciando da parte le risate.Per questo vi elenchiamo qui i 6 momenti più commoventi di How i Met your mother 6) Lily lascia Marshall Nella 1×22 Ted cerca in tutti i modi di conquistare Robin, sorprendendola nel suo appartamento con un quartetto di archi tutti blu, rose e cioccolatini. Ma la ragazza non si convince perciò Ted proverà in tutti i modi a far piovere in modo che Robin non vada al campeggio con i suoi colleghi e con Sandy Rivers che l’ha invitata ad uscire. Dopo essere riuscito nel suo intento corre a casa di Robin e i due si baciano diventando finalmente una coppia.

Tornando nel suo appartamento, felice di aver finalmente conquistato la donna che amava, Ted trova Marshall sulle scale, piangendo sotto la pioggia, con in mano l’anello di Lily. La ragazza aveva deciso di partire per San Francisco per una borsa di studio in una scuola d’arte, rompendo così il fidanzamento.

5) Robin non sceglie Barney

Nell’episodio 7×10, Robin e Barney devono trovare il coraggio di confessare ai loro rispettivi partner di averli traditi. I due sono stati a letto insieme, risvegliando i sentimenti che provavano precedentemente l’uno per l’altra.

Barney e Robin decidono di darsi una nuova chance per stare insieme, perciò dopo aver lasciato i loro rispettivi compagni, si sarebbero incontrati al bar potendo vivere finalmente la loro storia d’amore. Barney lascia Nora e corre al bar, ma una volta arrivato, Robin gli fa capire con un semplice cenno che non ce l’ha fatta ed è rimasta con Kevin. In quel momento il mondo si ferma e Barney vive un interminabile secondo in cui il suo cuore si spezza.

4) Ted e i 45 giorni

L’episodio 8×20 è uno dei più potenti e surreali dell’intera How i Met your mother. Ted si trova al MacLaren’s e Barney cerca di convincerlo ad andare allo Scontro Robot contro Wrestlrer, chiamando in soccorso anche il se stesso del futuro e il Ted del futuro.

Nel corso della serata, parlando con i suoi compagni, Ted ripensa alle sue relazioni mai andate a buon fine e si rende conto di essere lì, al bar, da solo. I dialoghi tra lui, Barney e i due stessi del futuro, erano tutto frutto della sua immaginazione. Ma Ted non sa che di lì a 45 giorni avrebbe incontrato la donna della sua vita.

Il Ted del 2030, che sta raccontando la storia ai suoi figli, dice che in quel momento avrebbe voluto andare dalla loro mamma. Perciò vediamo il Ted del passato con la consapevolezza di quello del futuro, bussare alla porta della donna e dirle che avrebbe voluto vivere quei 45 giorni che li separavano dal loro incontro, con lei. Con il senno di poi capiremo il valore di queste parole.

3) Robin non può avere figli

Nella 7×12 di How i Met your mother Robin crede di essere incinta a causa di un ritardo e lo confessa a Barney, che prende la notizia con troppo entusiasmo. Per essere certa della sua condizione, Robin va da una dottoressa che le dice che non c’è alcuna gravidanza. Ma la gioia per il falso allarme dura poco perchè Robin viene richiamata dallo studio per delle analisi e scopre di non poter avere figli.

Nonostante Robin sia fermamente convinta di non volere dei figli, nè ora nè mai, la cosa la turba, ma decide di non parlarne con i suoi amici chiudendosi così in se stessa e raccontando la storia ai due figli del futuro. E questo ci fa credere che alla fine sia riuscita a rimanere incinta ma la realtà è che quei due ragazzi non esistono e non esisteranno mai.

2) La morte del padre di Marshall

Nella puntata 6×13, Lily non riesce a rimanere incinta perciò chiede aiuto ad un dottore, il sosia di Barney. Dopo aver fatto degli esami Lily scopre di essere decisamente fertile e lo dice a Marshall che si convince di essere lui il problema. Decide quindi di andare dal dottore che gli chiede un campione di sperma, ma in ospedale non riesce perciò torna a casa ma lì trova i suoi genitori a cui non aveva parlato di questo problema.

Lily quindi lo spinge a confidarsi con i suoi genitori e dopo essersi tolto questo peso, riesce tornare in ospedale dove scopre di non aver alcun problema di sterilità.

Entusiasta della notizia, festeggia al bar con gli amici e tenta di contattare il padre al telefono per dargli la bella notizia. Ma alla fine dell’episodio, Lilly scende da un taxi in lacrime dando a Marshall una notizia terribile. Suo padre è morto per un infarto. Così Marshall perde il suo grande pilastro e uno dei più grandi punti di riferimento.

La reazione di Marshall è davvero straziante e commovente.

1) La fine

Negli ultimi due episodi di How i met your mother a stento si riesce a trattenere le lacrime. Il gruppo si sta allontanando sempre di più, Robin e Barney dopo il matrimonio tanto atteso, divorziano e lei è sempre meno presente. Barney torna ad essere un playboy a tempo pieno ma una delle sue conquiste rimane incinta. Così, diventa padre e scopre un amore incondizionato per questa bambina. Ma la cosa che ci spezza di più il cuore è sicuramente scoprire della malattia e della morte di Tracy. Dopo aver atteso ben 9 stagioni per conoscere la sua identità, è straziante vedercela strappare via così. Ripercorriamo in un tempo troppo breve la storia d’amore con Ted, il matrimonio e il momento in cui si sono incontrati per la prima volta.

Cosa ne pensate? Quali sono per voi i momenti più emozionanti di How i met your mother?

