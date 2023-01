Condividi l'articolo

Frankenstein Jr., film del 1974 di Mel Brooks, è universalmente riconosciuto come uno dei film comici più divertenti e meglio fatti della storia del cinema. Ecco perchè, in occasione del cinquantesimo anniveresario dell’arrivo in sala, Nexo Digital, in collaborazione con Radio Dee Jay, ha deciso di riportarlo al cinema in Italia per 3 serate all’insegna del grande spettacolo. I prossimi 27 e 28 febbraio e il prossimo 1 marzo in sale scelte ad hoc che verranno a breve comunicate sul sito ufficiale, potremo infatte rivivere le avventure di Gene Wilde Marty Feldman e soci.

La realizzazione di Frankenstein Jr. è tre le storie più incredibili di sempre. Per rendersi conto di cosa sia stato vivere su quel set basta leggere All About Me!: My Remarkable Life in Showbusiness, libro di memorie di Mel Brooks dove, tra i molti aneddoti, il grande cineasta racconta anche di una frizione avuta tra lui e lo stesso Wilder.