Cinema Inarritu contro i film di supereroi: “Sono figure tristi” Parlando con Variety, Inarittu si è scagliato nuovamente contro i film di supereroi definiti figure tristi Di Matteo Furina -

Condividi l'articolo Continua la lotta tra i grandi cineasti di Hollywood e il mondo dei film di supereroi. Questa volta a prendersela con i cinecomics che hanno dominato il cinema degli ultimi anni è arrivato Alejandro González Inarittu. Parlando con Variety ha infatti definito i supereroi “figure triste”, spiegando come secondo lui come società non ne abbiamo bisogno. Vedo eroi ogni giorno – spiega il regista di Birdman. Vedo persone meravigliose attraversare situazioni molto difficili e fare cose incredibili. E queste sono le persone con cui mi connetto. Ma questi tipi di eroi con superpoteri, ne abbiamo davvero bisogno? Se ne avvertiamo davvero il bisogno, vuol dire che manca qualcosa…perché invece non ammiriamo quello che già abbiamo, le possibilità che abbiamo?

Inarritu ha fatto notizia per la prima volta parlando di film di supereroi nel 2014, quando ha li ha definiti un “genocidio culturale”

Il problema è che a volte pretendono di essere profondi, basati su qualche tipo di cosa come la mitologica greca. E sono onestamente molto di destra – aveva detto all’epoca. Li vedo sempre come persone che uccidono perché non credono in ciò in cui credi, o non sono quello che vuoi che siano. Lo odio e non rispondo a quei personaggi. Sono stati veleno, un genocidio culturale, perché il pubblico è così sovraesposto a complotti, esplosioni e merda che non significano nulla sull’esperienza dell’essere umano.

Supereroi… solo la parola eroe mi dà fastidio. Che cazzo significa? È una concezione falsa, fuorviante, il supereroe. Poi, il modo in cui vi applicano la violenza, è assolutamente di destra. Se osservi la mentalità della maggior parte di quei film, si tratta davvero di persone ricche, che hanno potere, che faranno il bene, che uccideranno il male. Filosoficamente, semplicemente non mi piacciono.

