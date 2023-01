News

Cinema Nosferatu: Willem Dafoe si unisce al cast del film di Eggers Willem Dafoe si è unito, in un ruolo ancora sconosciuto, al cast di Nosferatu, nuovo film di Robert Eggers Di Matteo Furina -

Condividi l'articolo Nosferatu, prossima trasposizone del vampiro ad opere di Robert Eggers, è uno dei film più interessanti del prossimo futuro. A maggior ragione questa frase è vera se si considera il fatto che al cast che vedrà protagonisti Bill Skarsgard e Lily-Rose Depp, si è appena unito anche Willem Dafoe, in un ruolo ancora sconosciuto. Si tratterà della terza collaborazione tra il grande attore e il cineasta americano. I due infatti hanno collaborato sia in The Lightouse che nel recnete The Northman. Inoltre questo film appresenta un momento di chiusura del cerchio per Willem Dafoe, che ha ottenuto una nomination all’Oscar interpretando proprio il Nosferatu in L’ombra del vampiro, film del 2000 di E. Elias Merhige. Questo Nosferatu, remake della gemma dell’orrore che è il film del 1922 di Murnau, sebbene avrà tutte le caratteristiche del cinema di Eggers rimarrà fedele alle basi della premessa originale incentrata sull’antico vampiro della Transilvania che diventa ossessionato da un’adolescente, perseguitandola e provocando il suo indicibile orrore. Come l’originale, il film sarà ambientato nella Germania del XIX secolo.

Questo è il secondo grande progetto reboot che vedrà Bill Skarsgard protagonista. L’attore volto del pagliaccio Pennywise negli ultimi due film di IT interpreterà anche Eric Draven nel futuro rifacimento de Il Corvo, cult del 1994 che vide protagonista il compianto Brandon Lee, morto proprio durante le riprese di quel film. La pellicola sarà diretta da Rupert Sanders, noto soprattutto per essere stato dietro la macchina da presa in Biancaneve e il cacciatore e Ghost in the Shell. Skasgard, che è appena arrivato al cinema con Barbarian, il prossimo anno si confronterà il prossimo con Boy Kills World e John Wick: Chapter 4

Lily-Rose Depp reciterà invece al fianco di The Weeknd nella prossima serie della HBO The Idol, prodotta del creatore di Euphoria Sam Levinson. Di recente ha preso parte al remake di Silent Night.

