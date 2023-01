News Tobey Maguire apre al ritorno nei panni di Spider-Man Tobey Maguire, parlando con Marvel, ha aperto ad un'eventuale ritorno futuro nei panni di Spider-Man Di Matteo Furina -

Condividi l'articolo Spider-Man: No Way Home ha permesso a Tobey Maguire di indossare nuovamente il costume blu e rossi di Peter Parker a distanza di 15 anni dall’ultimo capitolo della saga di Sam Raimi. Tuttavia quella potrebbe non essere stata la sua ultima volta a lanciare ragnatele tra i palazzi di New York. Parlando con Marvel in occasione dell’uscita di Spider-Man No Way Home: The Official Movie Special, un libro del dietro le quinte sulla realizzazione del film, ha aperto al suo eventuale nuovo ritorno. Quando mi hanno chiamato inizialmente ho pensato: “Oh, finalmente!”. Ho ricevuto la chiamata e sono stato subito disponibile a farlo. Non senza qualche nervosismo. Pensavo: “Come sarà e quale sarà l’esperienza?” Tuttavia lavorare con persone creative di talento e stare insieme era un’idea troppo divertente ed allettante”.

Amo questi film e amo tutte le diverse serie. Se mi chiamassero e mi dicessero: “Ti presenteresti stasera per uscire e scherzare?” o “Ti presenteresti per fare questo film o leggere una scena o fare una cosa di Spider-Man?” sarebbe un sì! “Perché perché non dovrei volerlo fare?”

Sebbene la trilogia con protagonista Tobey Maguire abbia ottenuto un grandissimo risultato nei primi anni ’00, le divergenze di vedute tra il regista Raimi e Sony impedì l’uscita di un quarto film. Tuttavia lo scorso gennaio, lo sceneggiatore James Vanderbilt, durante una recente intervista con ScreenRant aveva rivelato che lo script del film era già completo.

Per Spider-Man 4, avevamo una sceneggiatura completa pronta per l’uso e, come accade spesso quando sei uno sceneggiatore, hanno chiamato altri grandi scrittori per dare un tocco in più – aveva detto. Hanno cambiato alcune cose, e penso che circa un anno dopo, sono arrivati ​​a un punto in cui, e non so perché, hanno deciso che non era la strada che avrebbero percorso

