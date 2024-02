Condividi l'articolo

Il primo film della trilogia di Spider-Man diretta da Sam Raimi e datato 2002 è universalmente riconosciuto come uno dei migliori della storia dei cinecomics. Merito di questo grande successo lo si deve sicuramente ai suoi interpreti: Willem Dafoe, Kirsten Dunst e, chiaramente, il protagonista Tobey Maguire. L’attore ha messo davvero anima e corpo in questa interpretazioni. Per rendersene conto basti pensare al mondo in cui fu realizzata l’iconica scena del vassoio.

Per chi non si ricordasse si tratta di uno dei momenti iniziali del film, in cui Peter Parker ha appena acquisito i suoi potere e nel quale riesce a prendere al volo tutto il cibo che era volato dal vassoio di M.J. scivolata sul pavimento bagnato. Ebbene questa sequenza che si potrebbe pensare essere stata realizzata usando la CGI in realtà è stata frutto del lavoto di Tobey Maguire e ha richiesto ben 156 ciak.