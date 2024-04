News Spider-Man, Kirsten Dunst ricorda la scena del celebre bacio Ospite del The Jonathan Ross Show, Kirsten Dunst ha ricordato il celeberrimo bacio che ha dato a Tobey Maguire nel primo Spider-Man di Raimi Di Matteo Furina -

Condividi l'articolo La Dunst ricorda la realizzazione di una scelle scene più iconiche di Spider-Man Sono passati oltre 20 anni da quando Kirsten Dunst e Tobey Maguire si diedero uno dei baci piu iconici e famosi della storia del cinema. Nel primo capitolo della trilogia di Spider-Man di Sam Raimi forse la scena che nessuno potrà mai dimenticare è proprio quella nella quale l’Uomo Ragno scende a testa in giù per baciare sottosopra la sua bella MJ. Un momento divenuto assolutamente leggendario, anche se di difficile realizzazione. La stessa attrice infatti, ospite del The Jonathan Ross Show, ha ricordato quell’esperienza dicendo: Ricordo che Sam Raimi mi regalò un libro di baci famosi per trarne ispirazione, ma voleva anche renderlo speciale, anche se è stato pessimo farlo – ha ricordato Kirsten Dunst. Pioveva a dirotto, faceva freddo, Tobey non riusciva a respirare quindi era quasi come se lo stessi rianimando

Questa non è la prima volta che l’attrice parla di quell’iconico momento di Spider-Man. Nel 2022 infatti, intervistata da W Magazine, disse:

L’acqua gli saliva dal naso a causa della pioggia, non riusciva a respirare nella tuta di Spider-Man ed era notte molto tarda. In quel momento non mi venne da pensare che sarebbe diventato uno di quei baci iconici di sempre. Ma il modo in cui mi è stato presentato, il regista Sam Raimi, mi ha regalato questo libro di baci famosi, così mi ha fatto capire quanto volesse che fosse romantico e speciale. Anche se non era necessariamente ciò che mi sembrava con Tobey appeso a testa in giù. Sono orgogliosa di farne parte

Che ne pensate?

