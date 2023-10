Spider-Man 2 è il videogioco per PlayStation che ha venduto di più in 24 ore

Condividi l'articolo

Spider-Man 2 si è rivelato un successo incredibile già al day one. Ecco le cifre

Incredibile (e prevedibile) successo per Spider-Man 2: il gioco sviluppato da Insomniac Games ha non solo ottenuto ottime recensioni, ma ha anche venduto cifre incredibili già al day one, ossia nel corso delle prime 24 ore. E che cifre: 2,5 milioni, parlando sia di copie fisiche che di copie digitali.

Nonostante l’apprezzamento il titolo ha incontrato alcune critiche, come quella relativa alla lunghezza: solo 15 ore per la main quest, pare, che si allungano al massimo a 40 ore includendo tutte le quest e attività marginali. Un po’ poco, considerando che altri successi contemporanei come Baldur’s Gate 3 possono essere giocati anche per centinaia di ore.