Cinema Frankenstein: Garfield sarà il dottore e Isaac il Mostro Un nuovo rapporto di Now On Netflix ha rivelato i ruoli del prossimo film di Guillermo Del Toro dedicato a Frankenstein Di Matteo Furina -

Condividi l'articolo Dopo Piniocchio (qui la nostra recensione) e Cabinet of Curiosities (qui la nostra recensione), il sodalizio di Guillermo Del Toro con Netflix è pronto a proseguire. Il regista messicano è infatti al lavoro su un film dedicato a Frankenstetin. Qualche tempo fa Deadline aveva rivelato che i protagonisti sarebbero stati Andrew Garfield, Oscar Isaac e Mia Goth. Ebbene, un nuovo rapporto di Now On Netflix ha finalmente tolto ogni riserva svelando i ruoli che questi 3 grandi attori andranno a ricoprire. Garfield interpreterà lo scienziato pazzo che dà il titolo all’opera, mentre Isaac interpreterà la sua creazione, ovvero il “Mostro”. Il rapporto sottolinea anche che la Goth interpreterà la Sposa, il personaggio reso popolare dal film del 1935 La Sposa di Frankenstein. Recentemente è stato riferito che anche Christoph Waltz sarebbe entrato a far parte del cast, ma il suo ruolo non è stato rivelato nel nuovo rapporto.

Uno dei produttori, J. Miles Dale, ha anche anticipato come la versione di Del Toro di Frankenstein sarà presentata come una storia “profondamente emotiva”, rendendola più in linea con il romanzo originale scritto da Mary Shelley. Dale ha anche suggerito che del Toro si concentrerà sulla “relazione padre-figlio” tra il dottor Frankenstein e la sua creazione, un tema ricorrente nei progetti più recenti del regista di La Forma dell’Acqua

Negli ultimi due film, sicuramente con Nightmare Alley e poi con Pinocchio, abbiamo affrontato l’intero rapporto padre-figlio – ha detto Dale a A.frame. Guillermo ed io abbiamo perso entrambi i nostri padri negli ultimi anni. Quando hai una forte figura paterna, è una parte importante delle nostre vite. Questa versione di Frankenstein segue molto quella strada tematica. Quindi, sento che questo è il terzo film della trilogia del padre di Guillermo. Quando leggi la sceneggiatura ti rendi conto che è molto emozionante e, ovviamente, molto iconico.

