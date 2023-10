I Simpson: un nuovo episodio spiega perché Homer non strozza più Bart [VIDEO]

Serie TV

I Simpson: un nuovo episodio spiega perché Homer non strozza più Bart

Ai tempi dell’era d’oro della serie, negli anni ’90 / ’00, nessuno pensava che la cosa fosse di cattivo gusto, offensiva o problematica. Un gesto di violenza su minore, come tale viene definito anche in un episodio mockumentary e meta-testuale nella serie stessa, non infastidiva nessuno e veniva anzi in quel contesto ritenuto divertente.

La nuova era

Ma, come sappiamo, i tempi sono cambiati. Non solo questa gag ma anche molti altri contenuti ne I Simpson, come la rappresentazione stereotipica di Apu Nahaasapemapetilon o il fatto che fosse doppiato da un attore non indiano, sono con gli anni passati attraverso una lente d’ingrandimento diversa, al netto dei cambiamenti sociali e culturali degli ultimi anni.

Il #MeToo, Black Lives Matter e la Cancel Culture, di pari passo con la crescente influenza dei social, hanno dato voce a tematiche e questioni precedentemente non affrontate o del tutto ignorate. Oggi questo non è più accettabile, e tutti i grandi franchise devono sottoporsi a un severo auto-esame per porvi rimedio.

“Non lo faccio più”

Nel caso de I Simpson il problema è particolarmente scottante perché la serie prosegue ininterrottamente da 35 anni: questo significa che molte gag “antiche” ancora si ritrovano qua e là, e questa stessa scena di Homer che strozza Bart ricorre (seppur in versione “non classica”) anche fino alla stagione 32.

Recentemente però, appunto, le cose sono cambiate. Ed è la serie stessa a fornire una spiegazione, o perlomeno una giustificazione: nell’episodio 3 della stagione 35 Homer accoglie un nuovo vicino e, nello stringergli la mano, dimostra una presa molto solida e commenta che il merito è di “tutte quelle volte che ho strozzato Bart”, aggiungendo però poi: “Scherzo, non lo faccio più. I tempi sono cambiati“.

Una scelta morale

Più una constatazione che una ammissione di colpa, quindi. Ma del resto se si dovessero prendere tutte le 35 stagioni e passarle al setaccio per censurare, segnalare od eliminare ogni singolo contenuto che oggi sarebbe ritenuto “scorretto”, la cosa sfuggirebbe certo di mano e non siamo neanche sicuri che sarebbe tanto giusto.

Quello che possiamo dire è che probabilmente è ancora troppo presto per porre un giudizio definitivo sulla faccenda. In passato sono state fatte o dette cose che oggi appaiono sbagliate, ma è proprio perché è successo che ora abbiamo capito l’errore. Sarebbe giusto tornare indietro e cancellare tutto, o ci troveremmo allo stesso punto?

