News

Cinema Deadpool, Levy vorrebbe un crossover con Spider-Man Parlando con Total Film, il regista di Deadpool & Wolverine Shawn Levy ha rivelato di sognare un crossover tra Wade Wilson e Spider-Man Di Matteo Furina -

Condividi l'articolo Deadpool e Spider-Man si incontreranno? Seguiteci sempre anche su LaScimmiaPensa e iscrivetevi al nostro canale WhatsApp! Al cinema è appena arrivato Deadpool & Wolverine, nuovo capitolo dedicato al Mercenario Chiacchierone che è anche il primo della saga a far parte del MCU (qui la nostra recensione). Il film sta ottenendo un riscontro di pubblico pazzesco e sta volando al botteghino, cosa che potrebbe permettere al regista Shawn Levy di mettere in scena i suoi progetti del cuore. Parlando con Total Film poco prima dell’arrivo in sala dell’ultimo film di casa Marvel, il cineasta aveva rivelato di sognare un crossover tra Wade Wilson e lo Spider-Man di Tom Holland.

La cosa bella di Deadpool è che riesce a rendare tutto più interessante grazie alla sua audacia – aveva detto. Ad esempio, mi piacerebbe sicuramente vedere Deadpool insieme a Spidey. È un film che mi piacerebbe fare. E qualcosa mi dice che Tom Holland sarebbe molto entusiasta all’idea

Nella stessa intervista, la produttrice Wendy Jacobson ha dichiarato che sarebbe ansiosa di vedere Deadpool e la villain di She-Hulk Titania sfidarsi.

È un personaggio così forte ed esilarante ed è anche un’attrice che sa improvvisare, è tagliente e sa scherzare. Non riesco a immaginare di diventare un attore, ma non riesco a pensare di dover lavorare accanto a qualcuno come Ryan Reynolds, che è così veloce, intelligente e divertente per tutto il tempo, ma quella donna potrebbe tenergli testa.

Deadpool & Wolverine segna una vittoria epica per i Marvel Studios, che stanno uscendo dalla loro peggiore performance nazionale di sempre con The Marvels lo scorso autunno. I record continueranno ad accavallarsi nel prossimo futuro con il film si dirige verso uno dei più grandi incassi nazionali di tutti i tempi.

È stata una lunga strada per Deadpool & Wolverine verso il cinema. La precedente uscita di Reynolds nei panni del supereroe è infatti arrivata nell’estate del 2018, prima che la 20th Century Fox venisse acquisita dalla Walt Disney Company. Poi c’è stato un ritardo della data di uscita a causa scioperi WGA e SAG-AFTRA dell’anno scorso. Però alla fine il film è arrivato e nessuno è più felice di questi 2!

Che ne pensate?