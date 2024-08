News

Serie TV House of The Dragon, Mitchell ha visto il nudo con la madre Parlando con BBC 4,Ewan Mitchell ha raccontato di aver visto la sua scena di nudo in House of The Dragon con la madre Di Matteo Furina -

Condividi l'articolo Uno dei momenti più scioccanti della seconda stagione di House of the Dragon Seguiteci sempre su LaScimmiaPensa e iscrivetevi al nostro canale WhatsApp Il terzo episodio della seconda stagione di House of the Dragon (qui la nostra recensinone), intitolato Il mulino in fiamme è ambientato in uno dei tanti bordelli di Approdo del Re ed ha scioccato parte dell’utenza per la scena in cui Aemond Targaryen, interpretato da Ewan Mitchell, viene visto totalmente nudo in modo integrale.

Nell’episodio vediamo il fratello maggiore di Aemond, Aegon (Tom Glynn-Carney), entrare nel negozio di antiquariato con i suoi scudieri, prima di imbattersi nel fratello che se la spassa con una prostituta. Aegon inizia quindi a prendere in giro Aemond per i suoi gusti in fatto di donne e i suoi evidenti problemi di intimità.

Per questo motivo, il principe della dinastia Targaryen balza in piedi ancora completamente nudo, e esce dalla stanza con passo svelto, senza pensare troppo al fatto che la sua virilità sia in bella mostra. Mitchell è stato recenemente intervistato da BBC 4 dove ha raccontato di aver visto quella scena insieme a suo madre che però, tuttavia, non era assolutamente preparata a quanto avrebbe visto.

L’ho tenuto segreto… Sì, credo che i vicini l’abbiano sentita urlare e che il rumore sia riecheggiato in tutta la casa.

Parlando della realizzazione della scena con Jonatan Blomberg, Ewan Mitchell ha ammesso che, contrariamente a quanto si possa credere, non si è sentito a disagio. Si è sentito al sicuro ed ha descritto il momento come “liberatorio” .

Avevamo un coordinatore dell’intimità. Ci si sente davvero protetti… In realtà è stato liberatorio, in un modo strano… Non so, è talmente codificato nel DNA di Aemond essere così… libero, e tenere il pubblico sulle spine. lui sconvolge il pubblico

La regista di House of the Dragon Geeta Patel ha elogiato in una precedente intervista Mitchell per la sua dedizione al personaggio e per la sua capacità di superare i limiti della sua interpretazione, spiegando al contempo perché fosse così importante mostrare il pene.

Ewan è un attore davvero bravo. Sa cosa deve fare per interpretare Aemond. Quando ho parlato con lui inizialmente della nudità, gli ho detto: “Andiamo a vedere la storia. Se non ti senti a tuo agio a essere nudo, allora non lo sarai nudo”. Eravamo entrambi sulla stessa lunghezza d’onda.

Quel cambiamento, da una persona vulnerabile a qualcuno a una persona che indossa la sua armatura, era ciò che volevamo. È una delle poche volte in cui vedi il bambino in lui e vedi il dolore in lui. Lentamente inizia a indossare la sua armatura e quando si alza, il fatto che non gli importi che tu veda il suo pene

Che ne pensate? Avete apprezzato la seconda stagione di House of the Dragon?