Serie TV

News The Umbrella Academy 4: Robert Sheehan “sepolto vivo” per 14 ore l’ultimo giorno di riprese Di Andrea Campana -

Condividi l'articolo Robert Sheehan, Klaus in The Umbrella Academy, rivela cos’è accaduto durante l’ultimo giorno di riprese per la quarta stagione Siamo arrivati all’ultima stagione di The Umbrella Academy e come sempre la serie riserva sorprese incredibili e bizzarre per gli straordinari protagonisti. Specialmente Klaus, interpretato da Robert Sheehan, personaggio sguaiato e comico sempre in mezzo a situazioni folli e paradossali. Senza spoiler, Sheehan rivela cos’è successo durante l’ultimo giorno di riprese: “L’ultimo giorno sul set è stato un giorno estenuante nel quale sono stato sepolto vivo più e più e più volte. Il giorno più prometeico che abbia avuto sul set di The Umbrella Academy, perché sono stato dentro e fuori da una bara davvero stretta per 14 ore“.

Non riusciamo neanche a immaginare cosa questo comporterà per Klaus, ma sarà di sicuro assurdo come sempre. Trovate l’ultima stagione di The Umbrella Academy in streaming su Netflix a partire da oggi. Nel frattempo, continuate a seguirci su LaScimmiaPensa e iscrivetevi al nostro canale WhatsApp.

Fonte: LADBible