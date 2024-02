Condividi l'articolo

Si tratta di un grande momento questo per Cillian Murphy. L’attore irlandese è stato infatti candidato come miglior attore protagonista per la sua performance in Oppenheimer (qui tutte le nomination) e si sta godendo il suo meritato momento di gloria nel quale sta rilasciando svariate interviste. In una delle ultime, fatta con Extra TV, l’attore ha rivelato quali sono stati is uoi film preferiti dell’anno appena terminato.

Ho amato Povere creature. Adoro quel film. Adoro The Holdovers. Questo è stato un anno fantastico per il cinema. Ci sono stati davvero tanti grandi film, troppi da menzionare, ma quei due si sono distinti per me