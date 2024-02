News

Cinema Oppenheimer, l’incidente durante la scena di sesso Durante un recente panel su Oppenheimer, Florence Pugh ha raccontato l'incidente avvenuto durante la scena di sesso tra lei e Murphy Di Matteo Furina -

Condividi l'articolo In Oppenheimer, nuova fatica di Christopher Nolan che vede Cillian Murphy nei panni del fisico americano che con i suoi studi ha portato all’invenzione della bomba atomica (qui la nostra recensione) è presente anche Florence Pugh che interpreta Jean Tatlock, l’amante dello scienziato. Tra i due c’è una relazione molto intima che culmina in alcune scene di sesso. Ebbene l’attrice, parlando durante un recente panel dedicato al film, ha raccontato un incidente avvenuto proprio durante quei momenti. Nel bel mezzo della nostra scena di sesso, la telecamera si è rotta. Nessuno lo sa, ma è così – ha detto Florence Pugh. Eravamo entrambi nudi e non era il momento ideale

La Pugh ha aggiunto che non c’erano altre camere disponibili e quindi dovuto capire come quella che si era rotta.

Cillian e io siamo in questa stanza insieme. È un set chiuso, quindi teniamo entrambi i nostri corpi stretti – ha detto l’attrice, abbracciandosi. Una persona è poi entrata nella stanza per tentare di riparare la telecamera. Mi dico: “Beh, questo è il mio momento per imparare qualcosa”. “Allora dimmi, cosa c’è che non va in questa telecamera?” ho detto alla persona che è entrata nella stanza.

Il regista di Oppenheimer Christopher Nolan ha poi spiegato che c’era un problema con il modo in cui entrava la luce.

Era semplicemente pazzesco che ogni persona sul set fosse così esperta e così pronta a realizzare questo tipo di film che non c’era nessun momento di noia. È stato tutto fantastico. Ci siamo sentiti fortunati ad essere lì ogni secondo della giornata

