Condividi l'articolo Barbie, ultimo film di Greta Gerwig basato sui celebri giocattoli Mattel con protagonisti Margot Robbie e Ryan Gosling (qui la nostra recensione) è sicuramente una delle opere più divisive del 2023. Se da una parte la pellicola ha ricevuto moltissime critiche positive ed è anche divenuto il maggior incasso dell’anno, dall’altra sono molti a criticarlo per i più svariati motivi. Tuttavia sul web negli ultimi giorni si è arrivato ad un apice difficilmente superabile quando Richard Brody, critico del New Yorker, ha risposto ad un altro Tweet su Barbie dicendo come, secondo lui, il film della Gerwig sia meglio di 2001: Odissea nello spazio, capolavoro di Stanley Kubrick del 1968 20 anni fa Barbie avrebbe potuto essere comodamente solo una divertente commedia estiva che alla gente piace citare, ma la nostra cultura ora richiede che tutto sia considerato il nostro momento più importante, quindi dobbiamo affrontare mesi di discorso su come sia fondamentalmente 2001: Odissea nello spazio o qualcosa del genere – si legge nel Tweet originale

No: Barbie è superiore a 2001: Odissea nello spazio, fatta eccezione per l’insuperabile sequenza Stargate – risponde Richard Brody

No; Barbie > 2001 except for the unrivalled Stargate sequence. https://t.co/6ilJszTk5x — Richard Brody (@tnyfrontrow) January 27, 2024

In ogni caso Barbie è stata candidata a ben 8 premi Oscar, tra cui quello per miglior film. Tuttavia, a sorpresa nè la Gerwig nè la protagonista Margot Robbie sono state candidate. Ryan Gosling che è stato ivnece candidato come miglior attore non protagonista, ha parlato di questa esclusione con Variety, dicendosi molto deluso.

Sono davvero onorato di essere stato nominato dai miei colleghi insieme ad artisti così straordinari in un anno di così tanti grandi film. E non avrei mai pensato di dirlo, ma sono anche incredibilmente onorato e orgoglioso che la nomination sia arrivata per aver interpretato una bambola di plastica di nome Ken – dice Ryan Gosling. Ma non c’è Ken senza Barbie, e non ci sarenne il film Barbie senza Greta Gerwig e Margot Robbie, le due persone maggiormente responsabili di questo film storico e celebrato in tutto il mondo

Nessun riconoscimento sarebbe possibile per nessuno in questo film senza il loro talento, la loro grinta e il loro genio. Dire che sono deluso dal fatto che non siano stati nominati nelle rispettive categorie sarebbe un eufemismo. Contro ogni previsione, con nient’altro che un paio di bambole senz’anima, poco vestite e, per fortuna, senza cavallo, ci hanno fatto ridere, ci hanno spezzato il cuore, hanno spinto la cultura e hanno fatto la storia. Il loro lavoro dovrebbe essere riconosciuto insieme agli altri candidati molto meritevoli. Detto questo, sono così felice per America Ferrera e gli altri incredibili artisti che hanno contribuito con il loro talento a realizzare questo film così innovativo

