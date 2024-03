News

Musica Oscar: Billie Eilish è la più giovane di sempre con due vittorie Di Matteo Cantarella -

Condividi l'articolo What was I made for trionfa agli Oscar 2024! Billie Eilish e il fratello Finneas O’Connel vincono agli Oscar 2024 per la miglior canzone con What was I made for di Barbie. Sono i più giovani di sempre ad aver conquistato due statuette Nella notte tra il 10 e l’11 marzo si è tenuta la 96esima edizioni degli Oscar. Tra i tanti film candidati c’era anche il grande fenomeno Barbie con ben otto candidature. Tra queste era nominata nella categoria miglior canzone What was I made for, scritta e composta da Billie Eilish e il fratello Finneas O’Connel. I due, dopo un’emozionante esibizione, hanno portato a casa l’ambita statuetta e sono diventati i più giovani di sempre a conquistare due oscar.

La magica coppia infatti aveva già trionfato agli oscar del 2022 nella stessa categoria per No time to die, canzone originale scritta per l’omonimo film con protagonista l’immortale James Bond. Già allora, all’età di soli 20 anni, divenne la più giovane della storia a trionfare in questa categoria.

Una volta sul palco la cantante si è lasciata andare ad una fragorosa risata per l’eccitazione: “Ho avuto un incubo ieri sera su questo momento“, ha scherzato, per poi esprimere la sua gratitudine e il suo stupore per essere stata votata dall’academy. Ha poi espresso la sua ammirazione per il film: “Sono così grata per questa canzone e per questo film, per il modo in cui mi ha fatto sentire. Questo premio va a tutti quelli che ci hanno lavorato e lo hanno reso così incredibile“.

Alla fine del discorso, dopo aver ringraziato personalmente anche la regista Greta Gerwing, ha rivolto parole commosse alla sua amica storica ringraziandola di “aver giocato con le barbie per tutta la nostra infanzia” e la sua maestra di coro. Su di lei dice: “Io non ti stavo simpatica, ma eri brava nel tuo lavoro“. What was I made for oltre a trionfare agli Oscar 2024 aveva già vinto lo stesso premio ai Golden Globe e ai Grammy.

