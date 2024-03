Cinema

News Olivia Colman parla della sua scena tagliata in Barbie In un'intervista a Indie Wire, Olivia Colman ha parlato della scena in Barbie a cui ha partecipato, ma che è stata poi tagliata Di Sara Radegonda -

Condividi l'articolo Olivia Colman in Barbie, ma la scena è stata tagliata: ecco cosa ha rivelato l’attrice Continuano ad emergere nuovi retroscena in merito alla produzione del film Barbie, di Greta Gerwig. Helen Mirren, che nella versione originale del film riveste il ruolo di voce narrante, ha recentemente svelato che nel cast del film c’era anche Olivia Colman. Tuttavia l’attrice premio Oscar ha partecipato ad una scena che, alla fine, è stata tagliata. Helen Mirren ha infatti raccontato che nel ciak sacrificato, Olivia Colman “entrava e cercava di prendere il ruolo del narratore e io ho dovevo oppormi”. Una scena che non aggiungeva nulla ad una narrazione già complessa e stratificata, il cui taglio non avrebbe neanche stupito l’attrice stessa, come sottolineato lei stessa in un’intervista a Indie Wire realizzata in occasione dell’anteprima newyorkese del giallo satirico Wicked Little Letters:

Non ho vista la scena. [Il taglio] Aveva perfettamente senso, perché non aggiungeva nulla alla storia, era solo divertente. Forse stavano correndo, non lo so. Ma è stato perfetto per me, perché sono stata pagata per il lavoro e nessuno ha potuto dire che ero una me***

Nessun rancore, dunque, da parte di Olivia Colman per il taglio della sua scena in Barbie. L’attrice de La Favorita infatti è già impegnata in nuovi progetti come la promozione della commedia dark Wicked Little Letters con Jessie Buckley, in cui è protagonista e anche produttrice. Sebbene sia la Colman che la Buckley abbiano recitato in The Lost Daughter di Maggie Gyllenhaal nel 2021, le due amiche non hanno mai condiviso alcuna scena insieme, poiché nella pellicola il personaggio della Buckley era la versione più giovane di quello della Colman. Ma l’occasione di condividere il set è arrivata con il nuovo film diretto da Thea Sharrock, in cui le due attrici amiche sono co-protagoniste.

A proposito Jessie Buckley ha dichiarato in merito alla Colman:

La amo molto come donna e ho sempre ammirato tutto ciò che fa. Ricordo di aver visto ‘Tyrannosaur’ e non avevo idea di come avesse fatto. È una specie di superuomo. Andare a lavorare con lei ogni giorno, divertirci e fare i cattivi insieme è stato davvero incredibile. Se potessi lavorare con lei in ogni lavoro, lo farei.

