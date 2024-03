News

Cinema Heat 2, Michael Mann rivela che sarà il suo prossimo film Dopo quasi trent'anni, Heat sta per tornare con un nuovo film prequel/sequel, come ha annunciato il regista. Le riprese dovrebbero iniziare nel 2024

In preparazione il film Heat 2 A Radio France il regista e sceneggiatore cinematografico, Michael Mann, ha rivelato quale suo film è in fase di pre-produzione. Infatti, come lui stesso ha detto, sarà sicuramente il prossimo lavoro a cui si dedicherà. Heat – La sfida è una pellicola del 1995, diretta dallo stesso Mann, con Al Pacino, Robert De Niro e Val Kilmer. A sua volta, la storia del film riprende le vicende del precedente Sei solo, agente Vincent, sempre diretto da lui nel 1989. Dei bei salti temporali, quindi, per le vicissitudini del tenente Vincent Hanna e dell'esperto criminale Neil McCauley. Ma cosa sappiamo esattamente di questo sequel?

Già l’anno scorso Mann aveva detto a Variety, che nel 2024 c’era l’intenzione di girare Heat 2 e che stava preparando questo nuovo film che funge sia da sequel che da prequel alla pellicola degli anni Novanta. In quella stessa occasione disse che la sua realizzazione in realtà sarebbe dipesa dal successo del film Ferrari. Ma quest’ultima produzione ha incassato solo 44 milioni di dollari e non ha ricevuto nessun premio. Quindi secondo questa logica il futuro del suo prossimo film sembra essere spacciato. Ma adesso il successo di Ferrari sembra non avere molta importanza, perché Heat nel 1995 ebbe un buon successo.

Heat 2 che sarà l’adattamento del romanzo da cui si ispira avrà dei salti temporali, come afferma Mann: “Sarà una combinazione [di CGI e trucco]. E quindi, non ci saranno Al [Pacino] e Robert [De Niro] a interpretare Hanno e McCauley. In realtà [la storia] inizia otto anni prima del film. Inizia nel 1988, e poi salterà al 2000. Ma non so davvero chi scegliere finché non avrò scritto la sceneggiatura, ma la sto scrivendo proprio adesso. E la Warner Bros è stata molto paziente”.

