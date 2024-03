Videogiochi

News TikToker scatena la polemica: “Videogiochi sopra i 25 anni? Dovete crescere!” [VIDEO] Di Andrea Campana -

Secondo questo tiktoker, tale Aaron Wilkinson, è chiara: "Non puoi giocare ai videogiochi, come padre, come partner, come marito. Per me semplicemente non ha senso. Ti siedi lì con le cuffie mentre la tua consorte ti prepara la cena. Io sono cresciuto, molti dei miei amici sono cresciuti oltre questo. CoD con i boys all'età di 26 anni? Ho roba da fare, amico".

Ovviamente le risposte sono state sarcastiche: “Non ci sarò stasera ragazzi, Aaron di TikTok dice così”; oppure: “Ho appena infilato la mia Xbox in una scatola di Amazon e adesso inizierò a fare TikTok nella mia auto come un vero uomo”. In ogni caso: “giocare” ai videogiochi (che non significa solo CoD) è ben più che “giocare”: è fruire di arte quanto lo è guardare film o serie tv. Sarebbe bene che, nel 2024, il concetto fosse passato.

Fonte: LADBible

