News Lady Diana: l’ex-maggiordomo dice che il suo fantasma gli ha “parlato” Di Andrea Campana -

Condividi l'articolo Paul Burrell sostiene di avere avuto un messaggio “spaventoso” in sogno dalla defunta principessa, Lady Diana Paul Burrell è stato il maggiordomo ufficiale di Lady Diana Spencer per dieci anni, fino alla morte di lei, nel 1997. Un lavoro che a quanto pare lo ha segnato profondamente, come chiunque del resto frequentò Diana ai tempi. Ma qui parliamo di un altro livello, perché l’ex-maggiordomo sostiene che Diana l’avrebbe regolarmente visitato in sogno per anni. Non solo. Intervistato per il programma Celebrity Help! My House is Haunted, Burrell ha affermato di aver sentito Diana ridacchiare [giggle] e in una occasione pronunciare le parole “sorry” e “France”. Non è difficile interpretare: Diana è morta in un incidente d’auto a Parigi, come tutti quanti sanno.

Il maggiordomo insiste sull’interesse di Diana per la spiritualità e sulle sue frequentazioni comprendenti medium e astrologi. “Ne ero testimone, la guardavo e lei ridacchiava e diceva: ‘Non ci credi, vero?’ e io dicevo ‘Non sono sicuro’. E poi ricordo che mi disse: ‘Un giorno crederai a quello che ti sto dicendo'”.

“Faceva una battuta e ne rideva. Pensavo che stesse giocando con me. E [nei sogni] potevo sentirla ridacchiare [allo stesso modo] e questo è certo per me. Come se volesse divertirsi un po’ dall’altra parte“. In ogni caso, per ora nessun altro ha affermato di essere stato contattato dal fantasma di Lady Diana in questo modo. Come sempre: ognuno può credere quel che vuole.

