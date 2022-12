News

Cinema Tobey Maguire ha firmato un autografo come Elijah Wood Di Matteo Furina -

Questa non è certo la prima volta che vi raccontiamo una storia simile. Ian McKellen infatti, ha raccontato qualche tempo fa a Times Talks che va spesso a vedere Michael Gambon a teatro. In una di queste visite l’amico gli ha raccontato che è solito firmare con il nome McKellen quando i fan li confondono.

Vado sempre a vedere Michael a teatro – aveva raccontato Ian Mckellen. L’ultima volta, stava recitando in un’opera di Beckett e mentre ci fumavamo insieme una sigaretta insieme dopo lo spettacolo gli ho detto: “Mike, devo chiedertelo. Ti scambiano mai per me? Perché la gente pensa spesso che io sia Silente” e lui mi ha risposto “oh si, ogni volta anche a me la stessa cosa”. Quando gli ho chiesto cosa fa in quei casi mi ha risposto “Firmo semplicemente col tuo nome”

