News

Cinema Thor 4, il costume di Natalie Portman è cambiato Mayes C. Rubeo, costumista di Thor: Love and Thunder, ha parlato di come il costume di Natalie Portman si sia adattato al fatto che lei è vegana Di Matteo Furina -

Condividi l'articolo Lo scorso luglio al cinema è arrivato Thor: Love and Thunder, quarto capitolo della saga del Dio del Tuono interpretato da Chris Hemsworth e diretto da Taika Waititi. Nel film fa il suo ritorno Jane Foster, grande amore del nostro protagonista interpretata da Natalie Portman che indossa il costume della Potente Thor. Parlando con Deadline, Mayes C. Rubeo, costumista del film, ha parlato del lavoro svolto spiegando che l’abito creato per l’attrice è stato adattato al fatto che lei è vegana. Per la maggior parte, i suoi costumi sono in plastica e materiali sintetici – ha detto. La rispetto tantissimo, era il minimo che potevo fare per realizzare il suo costume

Nella stessa intervista la Rubeo ha anche parlato del costume dello stesso Thor, spiegando perchè sia così appariscente.

Thor sta attraversando un momento di insicurezza. Pensate a un animale quando vuole essere più intimidatorio: diventa più grande e luminoso

Questa non è la prima volte che vengono raccontate le accortezze che sono state fatte per venire incontro al veganismo di Natalie Portman. L’attrice ha infatti racconato qualche mese fa a Capital FM di come Chris Hemsworth si sia temporaneamente preso una pausa dal mangiare carne il giorno nel quale i due hanno dovuto girare la scena del bacio.

È stato davvero carino – ha detto la Portman su Hemsworth. La mattina del giorno in cui abbiamo avuto una scena del bacio non ha mangiato carne perché sono vegana. E lui mangia carne tipo ogni mezz’ora. È stato così premuroso. Non è qualcosa per cui mi sarei arrabbiata o di cui mi importa, ma è stato solo premuroso. È una persona molto simpatica.

Nella stessa occasione la co-protagonista di Thor: Love and Thunder, Tessa Thompson, aveva aggiunto:

Non sapevo nemmeno che potesse fare a meno di mangiare carne. Mangia il bisonte al mattino. È così dolce

Che ne pensate?

Seguiteci su LaScimmiaPensa