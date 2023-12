Condividi l'articolo

Fino al 2017, Taika Waititi aveva diretto quattro film, tutti ambientati nel suo paese d’origine, la Nuova Zelanda. Eagle vs Shark, Boy, What We Do in the Shadows e Hunt for the Wilderpeople hanno avuto un discreto successo in patria e hanno aumentato il suo profilo nell’industria cinematografica.Tuttavia, economicamente i tempi stavano diventando duri quando ricevette l’offerta della sua vita. Ospite del podcast SmartLess ha spiegato di aver pensato alla sua famiglia quando ha accettato di dirigere Thor: Ragnarok

Non avevo alcun interesse a fare uno di quei film – ha detto Taika Waititi. Non era nei miei piani per la mia carriera di autore. Ma ero povero e avevo appena avuto un secondo figlio, e ho pensato: “Sai una cosa, questa sarebbe una grande opportunità per nutrire questi bambini”. E Thor, diciamocelo, era probabilmente il franchise meno popolare. Non ho mai letto i fumetti di Thor da bambino. Quello era il fumetto che prendevo e dicevo ‘Ugh’. E poi ho fatto qualche ricerca a riguardo, e ho letto un fumetto di Thor o 18 pagine, o qualunque sia la loro lunghezza. Ero ancora sconcertato da questo personaggio