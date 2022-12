Condividi l'articolo

Tra i progetti maggiormenti attesi nel prossimo futuro, c’è sicuramente la serie TV di Amazon Prime Video basata su God of War. Fin dal momento in cui è stato fatto l’annuncio i fan si sono scatenati sul web in un toto attore per scegliere l’interprete perfetto per Kratos. Per quanto il favorito assoluto dell’utenza sia Cristopher Judge, attore che ha dato la voce al Fantasma di Sparta negli ultimi due capitoli della saga norrena di Santa Monica, uno dei concorrenti con maggior ambizione è sicuramente Jason Momoa, attore amatissimo dal pubblico e dal physique du rôle perfetto. Per questo motivo l’artista Rahal Nejraoui ha voluto immaginare la star di Aquaman nei panni di Kratos in una bellissima fan art.

La serie God of War, in sviluppo da marzo, sarà scritta da Mark Fergus e Hawk Ostby (Iron Man), con Rafe Judkins (La Ruota del Tempo) come showrunner e seguirà Kratos, il dio della guerra, che si esilia dal suo passato intriso di sangue nell’antica Grecia e appende le sue armi per sempre nel regno nordico di Midgard.