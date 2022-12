News

Videogames God of War, i fan vogliono Kratos contro il Cristianesimo Su Reddit i fan si sono riuniti per chiedere un prossimo capitolo di God of War nel quale Kratos combatte col Cristianesimo Di Matteo Furina -

Kratos ha già combattuto contro Buddha e ha raggiunto l’illuminazione – scrive. “Ora discute metaforicamente contro Gesù e scambia la rabbia con la compassione, dandogli +6 salute, +3 forza e +8 saggezza.

L’utente Sir_Gwan aggiunge a questo con un’idea per uno spin-off con il figlio di Kratos.

Nel frattempo, Atreus si è in qualche modo fatto strada in un altro universo in cui ora è il personaggio principale del suo franchise, il dio del male, e ora sta attraversando il suo arco di personaggi multi-gioco”.

Hero-In-Theory, è invece entusiasta dell’idea di una voce a tema cristiano nella serie God of War, in particolare quando si tratta di battaglia.

Mi piacerebbe combattere contro il Metatron, Michael, Lucifer, Azrael, Samael, i Quattro Cavalieri. Guarda il Paradiso, l’Inferno e l’Eden”.

DefNotABirb ha suggerito che Brok e Sindri potrebbero essere sostituiti con Caino e Abele, mentre l’utente xenoreddit01 ha detto:

Mi piacerebbe se Kratos fosse in qualche modo responsabile della caduta di Lucifero dal cielo

Nel 2020, al regista di God of War Cory Barlog è stato chiesto su Twitter se il cristianesimo è “solo un altro Universo in God of War”, a cui ha risposto, “Fa parte del mondo, sì”.

It’s part of the world, yes. — cory barlog (@corybarlog) April 6, 2020

Che ne pensate? Vorreste vederlo?

