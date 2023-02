News

Videogiochi God of War: l’ascia Leviatano avvistata a Londra [FOTO] Una gigantesca e dettagliatissima ascia del Leviatano è arrivata a Londra, direttamente dal mondo di God of War Di Matteo Furina -

Condividi l'articolo Davvero un risveglio brusco in quel di Londra. Nella capitale inglese infatti, in occasione dell’evento Live from PS5, è apparsa, direttamente dal mondo di God of War, una gigantesca e dettagliatissima ascia del Leviatano, l’arma usata da Kratos negli ultimi due capitoli della saga videoludica di Santa Monica, che è conficcata su di un ponte. L’ascia rimarrà a Londra fino a domani sera, completa del finto cordone di polizia realizzato della Sony e della troupe giornalistica. Non è chiaro a cosa serva questa acrobazia, anche se è possibile che una campagna pubblicitaria così importanti significhi che sono in arrivo alcune notizie piuttosto importanti su God of War. Potrebbe trattarsi dell’annuncio di un DLC, anche se il gioco è arrivato relativamente di recente sugli scaffali, essendo uscito il 9 novembre 2022.

D’altra parte l’annuncio relativo al brand del Dio della Guerra potrebbe riguardare la serie TV. Saprete infatti che Amazon è in questo momento al lavoro su uno show ad hoc dedicato a Kratos e soci. Potrebbe essere arrivato il momento di scoprire chi imbraccerà il Leviatano, possibilmente di dimensioni meno gargantuesche di quello visto a Londra. Sebbene i favoriti dei fan siano Cristopher Judge, attore che ha dato la voce al Fantasma di Sparta negli utlimi due giochi e Jason Momoa, non abbiamo assolutamente nulla di certo in mano. Staremo a vedere cosa accadrà.

Nel frattempo la piattaforma di Jeff Bezos ha rivelato la trama della serie che sarà scritta da Mark Fergus e Hawk Ostby (Iron Man), con Rafe Judkins (La Ruota del Tempo) come showrunner.

Quando la sua amata moglie muore – si legge nella descrizione dello show, Kratos parte per un viaggio pericoloso con suo figlio per spargere le sue ceneri dalla vetta più alta, l’ultimo desiderio di sua moglie. Kratos si rende presto conto che il viaggio è un’epica ricerca sotto mentite spoglie, che metterà alla prova i legami tra padre e figlio e costringerà Kratos a combattere nuovi dei e mostri per il destino del mondo

Bellissima!

