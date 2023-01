News

Rubriche

Videogames God of War: Kratos in Egitto è la cosa più bella di oggi Lo YouTuber Teaser Play ha creato un video mozzafiato immaginando la prossima saga di God of War portando Kratos in Egitto Di Matteo Furina -

Condividi l'articolo Con l’arrivo sugli scaffali di God of War Ragnarok si è conclusa la saga Norrena di Kratos e Atreus (qui la nostra recensione). Tuttavia visto il gigantesco successo che le avventure del Fantasma di Sparta stanno ottenendo è difficile immaginare che i Santa Monica Studios si fermeranno e non ci sarà un futuro per il brand. La domanda sorge quindi spontanea: dopo aver sterminato il Pantheon greco e quello norreno, dove potrebbe andare Kratos a portare morte e distruzione? La prima risposta che a tutti viene in mente è immediata: l’Egitto. Per questo lo YouTuber Teaser Play che ha creato un meraviglioso trailer di un’eventuale nuova saga in Egitto nel quale vediamo un Kratos evidentemente molto invecchiato con accanto un Atreus ormai cresciuto, pronti a fare incetta di tutte le gigantesce creature che gli si pareranno davanti.

Non abbiamo assolutamente idea di dove Kratos si troverà alla fine di Ragnarök, ma, supponendo che sopravviva al calvario, senza dubbio vorrà andare in un posto nuovo. Dove? – si legge nella descrizione del video. Questo dipende da Santa Monica Studio, ma i fan speano chiaramente che le prossime storie di God of War abbraccino gli dei e mostri della mitologia egizia.

È giusto dire che gli dei egiziani sono chiaramente in testa quando si tratta della gara per essere il prossimo sacco da boxe di Kratos. In questo video realizzato con l’aiuto della IA, abbiamo cercato di fornire un quadro generale di Dio della guerra in Egitto. Enormi strutture, faraoni giganti, perfetto tempo soleggiato sono solo una parte del potenziale dell’antico Egitto che si può vedere in questo concetto.

Che ne pensate? Vorreste vederlo?

Continua a seguirci su La Scimmia Gioca, La Scimmia Fa