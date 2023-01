News

Videogiochi The Last of Us, showrunner: “Pascal criticato per la barba” Craig Mazin, showrunner della serie di The Last of Us ha rivelato come i fan hanno criticato Pedro Pascal per la sua barba Di Matteo Furina -

Condividi l'articolo Il prossimo 16 gennaio 2023 arriverà, in esclusiva su Sky, The Last of Us, serie TV HBO basata sul celeberrimo videogioco di casa Naughty Dog (qui il primo trailer). I due protagonisti, Joel e Ellie, saranno interpretati da Pedo Pascal e Bella Ramsey che, dal momento in cui il casting è stato rivelato, sono stati martoriati sul web da critiche di ogni sorta. Una in particolare, rivelata dallo showrunner della serie Craig Mazin è davvero così comica da essere inquientate. Parlando con The Hollywood Reporter, l’autore ha infatti spiegato che sul web si sono moltiplicate le critiche mosse alla barba di Pascal. Voi ridete, ma per alcune persone questo è un serio problema! – ha detto Mazin. Dicono: “Oh mio Dio, non riesce nemmeno a farsi crescere la stessa barba che ha Joel nel gioco”.

Lo stesso Pascal ha ammesso che sia lui che la Ramsey avevano “paura di soddisfare le aspettative della gente” durante una produzione “super dura” che ha comportato lunghe ore e “materiale duro”.

La Ramsey ha aggiunto che dal momento che i fan hanno sognato il casting del suo personaggio per quasi un decennio, ha promesso di non guardare i commenti sui social media una volta annunciata la sua presenza

Sono consapevole di tutto – ha detto. È stata la mia prima esperienza, davvero, con molte reazioni negative

In un’altra intervista al New Yorker Neil Druckmann, vice-presidente di Naughty Dog, aveva rivelato che Joel nella serie avrà caratteristiche fisiche diverse da quelle del gioco di The Last of Us.

Abbiamo avuto una conversazione sul prezzo che la vita di Joel avrebbe avuto su di lui fisicamente – ha detto Druckmann. Quindi, ha problemi di udito da un lato a causa di uno sparo. Gli fanno male le ginocchia ogni volta che si alza. Immagino che ci ormai viviamo sapendo che Tom Cruise può fare qualsiasi cosa. Ma mi piacciono le mie persone di mezza età

Che ne pensate?

