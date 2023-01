News

Cinema Johnny Depp è Luigi XV nelle nuove foto di Jeanne du Barry Rivelate nuove immagini di Jeanne du Barry, film nel quale Johnny Depp interpreterà Re Luigi XV Di Matteo Furina -

Condividi l'articolo Il 2023 segnerà il ritorno, dopo un travagliato periodo personale dominato dal processo che l’ha visto confrontarsi con l’ex moglie Amber Heard, di Johnny Depp al cinema. Il grande attore interpreterà infatti Re Luigi XV in Jeanne du Barry, nuovo film di Maïwenn che racconterà le vicende della cortigiana, che dà il titolo al film, amante del sovrano di Francia. Nelle ultime ore sono state rivelate sul web nuove immagini che ritraggono i due protagonisti nel film. View this post on Instagram A post shared by ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Première (@premierefr) Le prime immagini di Jeanne du Barry, con Maïwenn e Johnny Depp, sono state svelate – si legge. L’attrice e regista ha girato quest’estate questo film storico sulla famosa favorita di Luigi XV (interpretato da Depp), con Benjamin Lavernhe, Pierre Richard, Melvil Poupaud e Noémie Lvovsky. Uscirà al cinema nel 2023.

Il film sarà “liberamente ispirato” alla vita di Jeanne du Barry, nata come figlia illegittima di una sarta impoverita nel 1743 e che ha continuato a salire alla corte del sovrano di Francia fino a diventare la sua ultima amante ufficiale trasferendosi a Versailles dove il suo arrivo scandalizzò la corte.

Per Johnny Depp il film rappresenta un ritorno sulle scene dal quale è lontano dal 2020, quando è stato protagonista de Il caso Minamata, film di Andrew Levitas nel quale interpreta il leggendario fotografo William Eugene Smith.

Jeanne du Barry rappresenta la produzione più ambiziosa di Maïwenn fino ad oggi. In precedenza ha diretto sei lungometraggi, tra cui il film in stile documentario Polisse , vincitore del Premio della Giuria a Cannes 2011, con Joeystarr , Karin Viard , Marina Foïs e Nicolas Duvauchelle, tra gli altri. Ha anche diretto il film drammatico del 2015 Mon roi – Il mio re, con Vincent Cassel, Emmanuelle Bercot, Louis Garrel e Isild Le Besco. Il film ha permesso alla Bercot di vincere il premio come migliore attrice a Cannes nel 2015.

Che ne pensate di queste prime immaginiì?

Seguiteci su LaScimmiaPensa