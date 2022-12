News

Videogames God of War, svelata la trama della serie Amazon Amazon ha ufficialmente annunciato la trama che racconterà la serie TV dedicata a Kratos e a God of War Di Matteo Furina -

Condividi l'articolo La serie Amazon dedicata a God of War, amatissimo franchise vidoeludico di casa Santa Monica, è uno dei progetti più attesi per il prossimo futuro. E, nelle ultime ore, sono stati anche rivelati i primi dettagli relativi alla trama che lo show andrà ad affrontare. La serie infatti, in sviluppo da marzo, sarà scritta da Mark Fergus e Hawk Ostby (Iron Man), con Rafe Judkins (La Ruota del Tempo) come showrunner e seguirà Kratos, il dio della guerra, che si esilia dal suo passato intriso di sangue nell’antica Grecia e appende le sue armi per sempre nel regno nordico di Midgard. Quando la sua amata moglie muore – si legge nella descrizione dello show, Kratos parte per un viaggio pericoloso con suo figlio per spargere le sue ceneri dalla vetta più alta, l’ultimo desiderio di sua moglie. Kratos si rende presto conto che il viaggio è un’epica ricerca sotto mentite spoglie, che metterà alla prova i legami tra padre e figlio e costringerà Kratos a combattere nuovi dei e mostri per il destino del mondo.

God of War è un franchise avvincente e basato sui personaggi che crediamo catturerà i nostri clienti globali tanto con i suoi mondi espansivi e coinvolgenti così come con la sua ricca narrazione – ha dichiarato Vernon Sanders, capo della televisione globale di Amazon Studios. Siamo onorati di condividere l’avventura di esplorare la mitologia di God of War in un modo così importante con Sony Pictures Television, PlayStation Productions e Santa Monica Studio

Pubblicato per la prima volta nel 2005, God of War ha ottenuto il plauso della critica per quasi tutte le sue iterazioni. Anche l’uscita del 2018 per PlayStation 4 ha vinto numerosi premi, tra cui il gioco dell’anno ai Game Awards. Il gioco più recente della serie, God of War Ragnarok, ha debuttato a novembre.

Siamo così orgogliosi ed entusiasti di lavorare con i nostri amici di Amazon Studios e i nostri partner di PlayStation Productions per adattare questo bellissimo e straziante gioco in una serie premium live-action – ha dichiarato Katherine Pope, presidente di Sony Pictures TV. Rafe, Mark e Hawk stanno creando una serie emozionante che traccia un percorso attraverso l’antico viaggio mitologico di Kratos.

Il capo di PlayStation Productions, Asad Qizilbash, ha aggiunto:

God of War è uno dei videogiochi più premiati di PlayStation, quindi siamo entusiasti di collaborare con Sony Pictures Television e Amazon Studios per portare il nostro amato franchise ai fan e al nuovo pubblico in un modo audace e autentico .

Che ne pensate?

