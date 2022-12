News

Musica Fedez, l’abbraccio all’amico Gianluca Vialli Sui social Fedez ha voluto dare il suo messaggio di conforto a Gianluca Vialli, che sta combattendo la battaglia col cancro Di Matteo Furina -

Condividi l'articolo Fedez e Gianluca Vialli sono stati negli ultimi mesi molti vicini a causa del brutto male che ha colpito entrambi. Negli ultimi giorni il capo delegazione della Nazionale Italiana di Calcio ha dovuto dimettersi dal suo ruolo a causa di un ritorno prepotente del cancro. Al termine di una lunga e difficoltosa ‘trattativa’ con il mio meraviglioso team di oncologi ho deciso di sospendere, spero in modo temporaneo, i miei impegni professionali presenti e futuri – si legge in una nota. L’obiettivo è quello di utilizzare tutte le energie psico-fisiche per aiutare il mio corpo a superare questa fase della malattia, in modo da essere in grado al più presto di affrontare nuove avventure e condividerle con tutti voi. Un abbraccio

Il rapper giudice di X Factor ha voluto abbracciare l’amico che nei mesi più brutti della sua malattia gli era stato vicino.

Il conforto e la forza che mi ha dato Gianluca Vialli durante la malattia non li scorderò mai, spero un giorno di riuscire a sdebitarmi per quello che ha fatto per me. Forza Gianluca siamo tutti con te! 💖💪🏻 — Fedez (@Fedez) December 14, 2022

Il conforto e la forza che mi ha dato Gianluca Vialli durante la malattia non li scorderò mai, spero un giorno di riuscire a sdebitarmi per quello che ha fatto per me – scrive Fedez. Forza Gianluca siamo tutti con te!

Fedez si riferisce ad una chiamata, inaspettata, che Vialli gli fece la sera prima dell’intervento col quale ha rimosso il cancro al pancreas lo scorso marzo.

Grazie di cuore a Gianluca Vialli e in bocca al lupo per la partita di stasera – aveva scritto il rapper in una storia sui social. Fino a qualche giorno fa non ci conoscevamo nemmeno, poi una telefonata pochi giorni prima dell’intervento che difficilmente dimenticherò. Spero di poter dare un po’ di supporto alle persone così come tu hai fatto con me. Davvero con il cuore

Forza Gianluca!

Seguiteci su LaScimmiaSente