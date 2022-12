Musica

News X Factor 2022: vincono i Santi Francesi [VIDEO] Di Andrea Campana -

Condividi l'articolo I Santi Francesi trionfano ad X Factor 2022. Beatrice Quinta seconda, Linda terza e i Tropea ultimi Termina così X Factor 2022: vincono i Santi Francesi, la band guidata nella composizione da Rkomi. Dopo un’accesa competizione, i due trionfano sui rivali: Beatrice Quinta (Dargen), i Tropea (Ambra) e Linda (Fedez). Durante la serata ci sono stati tra gli highlights i duetti con Francesca Michielin, i medley delle canzoni migliori di ciascun concorrente, e la presentazione degli inediti. Tra le comparsate dei Meduza e dei Pinguini Tattici Nucleari, anche Fedez ha presentato il suo nuovo singolo, Crisi di Stato. Un grande spettacolo che una volta di più non si è soffermato su una semplice gara ma sulla promozione di tutta la musica italiana, in toto, chiamando in causa direttamente ed indirettamente grandi artisti di ogni parte d’Italia e di ogni epoca.

Non è Così Male (qui sopra) è l’inedito dei Santi Francesi, brano che intende lanciare i due nel mainstream e forse, chissà, diretti anche verso Sanremo (anche se non il prossimo, questo lo sappiamo). Linda ha presentato Fiori sui Balconi, Beatrice ha portato la sua famosa Se$$o e i Tropea la più che valida Cringe Inferno, purtroppo non premiata dallle votazioni finali.

Si chiude così un’edizione forse non tra le più memorabili, ragguardevole in molti momenti più per gli ospiti e gli eventi che per i cantanti in gara e che una volta di più, brutta maledizione che ancora imperversa ad X Factor, ha penalizzato ed eliminato prima del tempo gli artisti più validi, come i Disco Club Paradiso. Come andrà nel 2023?

