X Factor 2022: il meglio delle audizioni e dei bootcamp [VIDEO] Di Andrea Campana

Condividi l'articolo X Factor 2022 sta per iniziare: per partire preparati ripassiamo un po’ il meglio delle audizioni e delle fasi preliminari in attesa della prima live Cominciamo con la voce soul di Giorgia Turcato, che si esibisce alla chitarra acustica con una pura spontaneità e regala un’esibizione di puro talento e passione giovanile. La ventenne si distingue nelle audizioni per la sua bravura e si conquista il supporto dei giudici, che con entusiasmo la spingono avanti. Scanzonato l’indie funk dei Disco Club Paradiso, che suonano per metà come i Two Door Cinema Club e per metà come un gruppo nostalgico di sonorità autoriali anni ’80, senza mancare di qualcosa di Thegiornalisti o del Paradiso da solista. Il gruppo conquista quattro sì con la propria formula fresca e intrigante.

Momento particolarmente emotivo quello dell’esibizione di Matteo Orsi, che presenta un suo inedito talmente autobiografico da non poter evitare di commuoversi. Anche lui non manca di conquistare i giudici con un pezzo lento e profondo dalle sonorità acustiche e con una voce speciale ed inattesa.

Tormentone immediato dell’anno, e che meriterebbe molto più risalto, Riso con Pollo di Off Samuel che offre un brano rap immensamente divertente, dedicandolo pure a più riprese ad Ambra. Come un po’ c’è da aspettarsi i giudici non lo premiano ma poco importa: speriamo che riesca farsi notare ugualmente.

Incantevole invece Cinzia Zaccaroni, che con una tecnica di basso eccelsa e una grande talento che subito si nota esegue una cover tutta particolare di Into the Groove di Madonna. Un altro esempio di artista particolare che si esprime tramite un linguaggio musicale diverso e tutto suo. Sicuramente una delle concorrenti di maggior impatto.

Già si sono fatti notare Gli Omini, un gruppo punk che interpreta classici garage con una grande spinta chitarristica e rock e un accento particolarmente ribelle. Non hanno convinto fino in fondo ma non è detto che non riescano a farsi strada in futuro su una scena italiana sempre più attenta a questi generi.

Wiam Aik Bakrim canta in italiano cimentandosi con un brano di Elisa Toffoli che le conquista l’approvazione dei giudici. Anche la sua performance è incantevole e mostra un talento acerbo ma innegabile. Anche nel suo caso, bisognerà stare attenti a come potrà farsi largo sulla scena con una formula sicura ma in fondo non proprio originale.

Cecilia Quaranta canta Dancing in the Dark di Bruce Springsteen in versione acustica esprimendosi in uno stile molto simile a quello di Giorgia. Il pubblico è convinto e i giudici anche, con tanto di balletto demenziale di Dargen che non manca di farsi coinvolgere dall’elegante esibizione.

Terminiamo con la potente voce di Beatrice Maria Visconti, che prende letteralmente di petto Marcella Bella e si produce in una esibizione vocale dai toni indimenticabili. La performance ripaga e premia la cantante, che si fa largo tra le file dei concorrenti della nuova edizione. Tanti sono stati lasciati indietro, altri vengono spinti avanti. Come finirà?

