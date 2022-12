Musica: tutte le uscite di Venerdì 9 Dicembre 2022 [ASCOLTA]

Condividi l'articolo

Tutte le migliori uscite in musica da non perdere di questo venerdì, riunite nella nostra playlist

Un altro venerdì, tante altre nuove uscite. Siamo quasi alla fine dell’anno e per quanto qua e là qualche piacevole sorpresa spunti ancora, c’è ormai più da tirare le somme che aspettare le ultime importanti canzoni per rimpire le nostre playlist. Ma anche così, siamo riusciti a mettere insieme 15 nuove canzoni piuttosto interessanti per questa settimana.

Tra gli album il lavoro più importante è certamente SOS, il secondo album di SZA, avviata ormai a diventare la nuova diva dell’R&B con tratti bedroom che caratterizza come genere a sé stante le sue produzioni. Ecco i principali album e singoli usciti oggi: continuate a seguirci su LaScimmiaSente per tutti gli aggiornamenti!