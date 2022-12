Condividi l'articolo

Negli ultimi anni Mike Flanagan, insieme a Trevor Macy, è stato uno degli assi portanti della produzione seriale di Netflix, con la creazione di show come The Haunting of Hill House, dalle tinte horror, tra i più amati della piattaforma. Tuttavia nelle ultime settimane ha trovato un accordo per andare a lavorare alla rivale Amazon Prime per la quale, come primo progetto, adatterà La Torre Nera, mastodontica saga otto romanzi di Stephen King che attinge a più generi tra cui dark fantasy, science fantasy, horror e western.

In un’intervista con Deadline, Flanagan e Macy, hanno rivelato di immaginare il progetto come una serie TV da girare per cinque stagioni, seguita da due lungometraggi indipendenti. I due hanno inoltre spiegato di aver già scritto una sceneggiatura pilota e le prime bozze della prima stagione de La Torre Nera, che Flanagan ha descritto per anni come il progetto dei suoi sogni. L’autore ha persino condiviso nell’intervista la sua visione per l’inquadratura iniziale, ovvero sia uno schermo nero con le parole “L’uomo in nero è fuggito attraverso il deserto e il pistolero lo ha seguito”, portando a un paesaggio con una sagoma in lontananza.