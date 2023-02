News

Cinema Constantine 2, Keanu Reeves ha tartassato WB per il film Parlando con Total Film, Keanu Reeves ha rivelato di aver tartassato la Warner Bros per anni per realizzare Constantine 2 Di Matteo Furina -

Condividi l'articolo Qualche mese fa, a sorpresa, è stato annunciata ufficialmente la produzione di Constantine 2, sequel del film del 2005 di Francis Lawrence con protagonista Keanu Reeves. I fan sono andati immediatamente in visibilio nell’apprendere la notizia. Tuttavia non sapevano di dover ringraziare una e una sola persona per questa gioia: proprio il buon vecchio Keanu. Parlando infatti con Total Film, l’attore di Matrix ha raccontato di aver tartassato la Warner Bros per anni per riuscire a ottenere la luce verde per il film. Quando infatti gli è stato chiesto se c’erano affari in sospeso con Constantine che gli hanno fatto volere il ruolo di nuovo, Reeves è stato onesto sul suo entusiasmo e su come avesse implorato la gente della Warner Bros. di fare un sequel.

Non so se ci fosse un affare incompiuto, ma era sicuramente un ruolo che amavo. E ho pensato che Francis Lawrence, il regista, avesse fatto un lavoro così straordinario. Mi è piaciuto interpretare quel personaggio e mi è piaciuto molto il film. Andavo da loro e dicevo: [facendo una voce da Oliwer Twist, ndr] “Potrei averne ancora?”. Continuavo a chiederlo quasi ogni anno. Chiedevo: “Posso per favore?”. E loro: “No, no!”

Come il piccolo Oliver Twist, Keanu Reeves ha continuato a chiedere fino a quando i bravi ragazzi della Warner Bros. non hanno detto “certo”. Ora, l’attore ha affermato che il team dietro a Constantine 2 “sta appena iniziando a provare a mettere insieme una storia”.

È eccitante. È come un campo di gioco all’aria aperta in cui , spero tanto, potremo cucinare qualcosa e giocare per poter poi presentare il pasto che abbiamo preparato. Ma non vedo l’ora, e spero che possa succedere. Non sai come vanno queste cose. Ma farò sicuramente del mio meglio per provare a realizzare quel sogno.

Che ne pensate? Siete contenti?

