Il classico del 1973 Come eravamo, è riuscito a vincere due Oscar e ci ha lasciato le magnifiche interpretazioni di Robert Redford e Barbra Streisand. Ma dietro le telecamere tra le due star non scorreva buon sangue. Lo rivela lo scrittore Robert Hofler nel suo libro The Way They Were: How Epic Battles and Bruised Egos Brought a Classic Hollywood Love Story to The Screen‘ che è appena arrivato sugli scaffali. In uno dei capitoli più interessanti rivela addirittura che Redford indossò due paia di mutande per “difendersi” dalla Streisand durante la scena di sesso.

Ha scelto di indossare due paia di mutande per proteggersi, mentre Barbra Streisand aveva optato per un bikini – si legge. Redford era un padre di famiglia felicemente sposato con quattro figli quando firmò il contratto per Come eravamo