John Frusciante: in arrivo due nuovi album elettronici, “I” e “II”

Dopo un’annata piena con i Red Hot Chili Peppers l’inarrestabile John Frusciante è pronto a tornare con due nuovi album nel 2023

Non chiedete a John Frusciante di fermarsi perché tanto di questi tempi non ne sembra capace. Dopo ben tre (uno singolo e uno doppio) album pubblicati con i Red Hot Chili Peppers nel 2022, il chitarrista americano ha pronta una doppia uscita in chiave elettronica per l’inizio del 2023, anche se ancora non abbiamo una data.

Si tratta di due album o meglio dello stesso lavoro ma in due versioni differenti, intitolate rispettivamente I (in vinile) e II (su cd e in digitale). Cosa cambia tra i due? L’album su cd avrà più canzoni ma quello in vinile ne conterrà una che non troveremo nell’altro. Insomma, Frusciante sembra ben comprendere come oggi un artista musicale debba affacciarsi su un mercato diversificato.