Zelda: il boss di Bethesda Todd Howard ammira Breath of the Wild: “È magico”

Condividi l'articolo

Parole d’elogio da parte di Todd Howard nei confronti di Zelda: Breath of the Wild

Che The Legend of Zelda: Breath of the Wild figuri tra i migliori open world della più recente generazione non è un segreto. In attesa dell’uscita del seguito, Tears of the Kingdom, ancora molti appassionati seguitano ad esplorare l’immensa mappa nei panni di Link e a scoprire dettagli incredibili.

E se questo non bastasse a convincervi che si tratta di un gioco davvero eccezionale abbiamo anche le parole di Todd Howard, il boss di Bethesda. La casa, cioè, nota per una serie di altri open world leggendari (e più diciamo per “adulti”) tra i quali figurano la saga di Elder Scrolls (con Oblivion e Skyrim), quella di Fallout e il nuovo titolo Starfield, in arrivo l’anno prossimo.