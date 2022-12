News

Cinema Robert Downey Jr. risponde a Tarantino Parlando con Deadline, Robert Downey Jr, ha risposto alle critiche che Quentin Tarantino ha mosso recentemente al mondo Marvel Di Matteo Furina -

Condividi l'articolo Hanno fatto molto discutere le recenti dichiarazioni fatte da Quentin Tarantino ospite del podcast 2 Bears, 1 Cave dove ha criticato il fatto che con la Marvelizzazione di Hollywood non esistano più star del cinema (qui i dettagli). Queste parole hanno portato molti esponenti del MCU a rispondere tra i quali non poteva mancare Robert Downey Jr., per anni vero e proprio volto dei film della Casa delle Idee. Parlando con Deadline l’attore ha dato il suo punto di vista, spiegando come secondo lui questo tipo di critiche siano una perdita di tempo. Penso che le nostre opinioni su questi argomenti dicano molto su di noi – spiega Robert Downey Jr.. Penso che siamo in un tempo e in un luogo a cui ho inconsapevolmente contribuito, in cui l’IP ha la precedenza sui principi e sulla personalità. Ma è un’arma a doppio taglio. Un IP è buona solo quanto il talento umano che hai per rappresentarlo, e puoi avere qualche grande IP che proviene da un autore o da un tesoro nazionale di uno scrittore-regista, ma se non hai il giusto tipo di artista che interpreta quel ruolo, non saprai mai quanto avrebbe potuto essere bello.

Penso che creativamente sia una perdita di tempo essere in guerra con noi stessi. Penso che questo sia un momento in cui tutto è molto più frammentato e ci troviamo in una sorta di biforcazione. Metterci a tirarci addosso delle pietre… io stesso ho avuto delle accese reazioni in passato quando la gente diceva delle cose che sembravano screditare la mia integrità.. dico: “Sai una cosa? Superiamo questa cosa. Siamo tutti una comunità. C’è abbastanza spazio per tuttoC’è spazio per film come Top Gun: Maverick e Avatar: la via dell’acqua. Abbiamo bisogno di grandi cose per fare spazio a film come Armageddon Time .

Non sto parlando di intrattenimentospicciolo – prosegue Robert Downey Jr.. Sto solo dicendo che le cose cambiano sempre e sono in un punto della mia vita in cui ora sono tornato indietro, lavorando con Chris Nolan su quella che è stata un’esperienza eccezionalmente trasformativa per me; avendo lavorato in post-produzione e aver portato Sr. [il documentario su suo padre ndr] sul mercato. E la prossima cosa che farò è una serie con la mia signora e il regista Park Chan-Wook, basata su un libro Pulitzer intitolato The Sympathizer .È tutto incredibilmente trasformativo, ho interpretato cinque ruoli differenti. Quindi, direi solo, prima di lanciarci critiche l’un l’altro, scerca di affrontare il tuo rinascimento personale per cercare di capire se le tue idee possano cambiare

Reinventati prima di decidere che qualcun altro non sa cosa sta facendo o che qualcosa ti impedisce di fare del tuo meglio, o che qualcosa è meglio di qualcos’altro. Sai, ora siamo in quest’epoca che Favreau ha descritto perfettamente: eravamo abituati a cercare di creare delle onde in un lago, ora cerchiamo di catturare l’attenzione delle persone mentre tutto si muove velocemente in un flusso. Penso che cambierà di nuovo, ma è proprio qui che siamo ora. E accettarlo ed essere grati di poter partecipare è il punto giusto da cui iniziare.

Che ne pensate di queste parole di Robert Downey Jr.?

Seguiteci su LaScimmiaPensa